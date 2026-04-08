La demolición del histórico edificio de Maluquer dará paso a 17 viviendas de lujo junto a Cánovas en Cáceres

Cuando este martes los operarios dejaron todo preparado para arrancar con la demolición del histórico edificio en ruina de la calle Maluquer, ya se dejaba entrever que este miércoles iba a ser el último día que se vería en pie el inmueble tal y como se ha conocido en los últimos años. La máquina excavadora ha acometido el inicio de los trabajos de demolición del número 1 de la vía, que se encuentra a apenas 100 metros del Paseo de Cánovas y donde la empresa Edifissa va a crear 17 viviendas, locales comerciales y plazas de aparcamiento.

Media docena de obreros están ayudando en los trabajos de la máquina, que ya acumula una gran cantidad de escombros en el interior de la propia construcción. Está previsto que los trabajos se prolonguen entre los días 7 y 16 de abril y se ha prohibido aparcar en la zona, lo que ha generado un colapso por la escasez de plazas que hay en el centro de la ciudad. Además, en los próximos días deberán adentrarse los camiones para ir retirando los restos de la vivienda, aunque no se ha anunciado que sea necesario el corte de la calle.

Historia

Este inmueble fue precintado ante el peligro de derrumbe el 27 de febrero de 2006. Más de 20 años después, han comenzado los trabajos para su demolición tras un larguísimo recorrido administrativo, técnico y urbanístico.

El derribo pone fin a una imagen que se ha enquistado durante años en pleno centro de la ciudad. El edificio llevaba décadas formando parte de ese paisaje urbano detenido en el tiempo, con su deterioro cada vez más visible y con un futuro bloqueado entre expedientes, decisiones técnicas y trámites pendientes. Ahora, la actuación abre la puerta a una nueva promoción residencial impulsada por la empresa Edifissa, que proyecta levantar en ese solar 17 viviendas.

Transformación del solar

No ha sido la primera vez que se ha intentado poner en marcha la transformación del solar. Dieciocho años después de aquel primer gran aviso, Edifissa y Fissa comenzaron ya una fase inicial de derribo con la intención de ejecutar una promoción de 17 viviendas, locales comerciales y plazas de aparcamiento. El proyecto encajaba, además, con las posibilidades urbanísticas del solar, ya que el Plan General Municipal permitía levantar en ese punto un edificio de cinco alturas, dos más que las que presentaba el inmueble original.

Sin embargo, aquella actuación apenas avanzó más allá de los primeros trabajos de desescombro. La operación volvió a quedar paralizada poco después, esta vez a la espera de la obtención de la correspondiente licencia municipal de obra. La escena volvió a repetirse: movimiento inicial, expectativas de reactivación y, de nuevo, un frenazo administrativo que alargaba la incertidumbre sobre el futuro del edificio.

Nueva etapa

Tras la desaparición del edificio se abrirá una nueva etapa para este enclave del centro de Cáceres. Sobre el solar está prevista la construcción de 17 viviendas, en una actuación que incluirá además otros usos compatibles con la centralidad del espacio. El autor del proyecto es José Ramón Zorita Carrero, sobre quien recae también la dirección facultativa. La dirección de la ejecución de las obras corresponde a Francisco Javier Martínez Martín, que asume igualmente la coordinación de seguridad y salud laboral.