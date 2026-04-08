Desbloqueo urbanístico para el Museo del Madruelo en Cáceres con una inversión de 13 millones

La Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes ha informado de un “paso decisivo” en el desarrollo del futuro Museo del Madruelo en Cáceres (de cerámica y etnomusicología) tras la concesión de la licencia urbanística por parte del Ayuntamiento, un trámite que desbloquea la construcción de esta infraestructura cultural, cuya inversión ronda los 13 millones de euros.

La obtención del permiso municipal permite avanzar en la materialización de un “proyecto estratégico” para la región, que contempla no solo la edificación del espacio museístico, sino también la ordenación de su entorno urbano, en “consonancia con el valor patrimonial de la ciudad”, según informan desde la Junta de Extremadura.

Esqueje del futuro proyecto de museo. / EP

Colección y proyección cultural

El futuro museo albergará la colección Helena Folch-Rusiñol, perteneciente a la Fundación La Fontana, considerada una de las más relevantes en los ámbitos de la cerámica y la etnomusicología, lo que situará a Cáceres como un referente en estas disciplinas.

El proyecto arquitectónico ha sido diseñado por el estudio Mangado y Asociados bajo el lema ‘La música y la tierra’, una propuesta que busca integrarse en el entorno histórico de la ciudad, caracterizado por sus espacios medievales y renacentistas.

Infografía del futuro proyecto de museo / EP

Impulso institucional y adjudicación

Desde la Junta se subraya que esta iniciativa forma parte de su estrategia para reforzar las infraestructuras culturales, con el objetivo de acercar la cultura a la ciudadanía y contribuir a la conservación del patrimonio.

Asimismo, el proyecto dispone ya de una propuesta de adjudicación por parte de la Mesa de Contratación a favor de la UTE Construred-Placonsa, encargada previsiblemente de ejecutar las obras.

En la actualidad, el procedimiento se encuentra en fase de tramitación previa a la formalización del contrato, pendiente de la aportación de la documentación requerida y de la constitución formal de la UTE, paso previo al inicio de los trabajos.