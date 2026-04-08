La Diputación de Cáceres y AITI refuerzan la colaboración para potenciar el turismo de interior en la frontera

La Diputación de Cáceres y la Asociación Ibérica de Turismo de Interior (AITI) han dado un nuevo paso en su estrategia de cooperación transfronteriza con una reunión celebrada este miércoles en la que se han perfilado dos citas llamadas a reforzar el papel de La Raya como espacio compartido de desarrollo turístico y empresarial. Sobre la mesa han estado, por un lado, el II Congreso Mundial de Turismo de Interior, previsto para los días 18 y 19 de noviembre en Guarda, y, por otro, un encuentro empresarial hispano-portugués que se celebrará en mayo en la capital cacereña con presencia institucional portuguesa.

Un congreso que quiere consolidarse tras su estreno en Cáceres

En la reunión participaron el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales; la vicepresidenta primera, Esther Gutiérrez; y el presidente de AITI, Miguel Martins, en un contexto en el que la Diputación viene insistiendo desde hace meses en la necesidad de convertir la cooperación con Portugal en una herramienta estable de desarrollo económico a ambos lados de la frontera. El turismo de interior aparece, en ese planteamiento, como uno de los grandes vectores para fijar actividad, generar alianzas y diversificar la economía de unos territorios que comparten paisaje, patrimonio y problemas estructurales muy parecidos.

La cita más inmediata en el calendario largo será el Congreso Mundial de Turismo de Interior, que celebrará su segunda edición en la ciudad portuguesa de Guarda después de que la primera tuviera lugar en Cáceres. Aquel estreno situó a la capital cacereña como epicentro de un debate internacional sobre los retos y oportunidades del turismo en territorios no costeros, con representación de más de una docena de países y la presencia de expertos universitarios, empresarios e instituciones. El encuentro se planteó desde el inicio como un foro para analizar flujos turísticos, casos de éxito, planificación y fórmulas de cooperación aplicadas a destinos del interior, una orientación que ahora se quiere reforzar con su continuidad en Portugal.

Ese traslado a Guarda no supone una ruptura, sino precisamente lo contrario, se presenta como la consolidación de un formato con vocación ibérica e internacional. La idea es que el congreso no quede como una experiencia aislada, sino que funcione como una plataforma estable para visibilizar un tipo de turismo que durante años ha quedado en segundo plano frente a los grandes destinos de sol y playa. En ese sentido, la continuidad del foro entre Cáceres y Guarda refuerza también la imagen de la frontera hispano-portuguesa como laboratorio de colaboración turística.

Turismo de interior como estrategia de territorio

Buena parte de esa estrategia descansa en AITI, una entidad nacida en 2022 con el objetivo de reunir a agentes económicos, empresas, instituciones y territorios del interior de Portugal y España para promover de forma conjunta sus recursos turísticos. La asociación se define como una plataforma de cooperación transfronteriza que busca poner en valor el territorio ibérico de interior mediante la colaboración entre socios, la creación de paquetes integrales y la comercialización conjunta de productos y experiencias. En otras palabras, no se limita a actuar como un foro de debate, sino que aspira a tejer red empresarial y a construir una marca sólida para destinos muchas veces alejados de los grandes circuitos.

Ese perfil explica que, junto al congreso de noviembre, la otra gran cita avanzada en la reunión haya sido el encuentro empresarial de mayo en Cáceres, pensado como espacio de trabajo entre operadores y representantes públicos de ambos lados de la frontera. La previsión de que participe también el Gobierno portugués revela el alcance político e institucional que se quiere dar a esta línea de trabajo. Más que un simple foro sectorial, se perfila como una reunión orientada a abrir proyectos comunes y a consolidar vínculos entre empresarios de Extremadura y Portugal.

La apuesta compartida por la Diputación de Cáceres y AITI encaja, en el fondo, con una idea cada vez más repetida, que el turismo de interior puede ser algo más que una actividad complementaria. Puede funcionar como motor de empleo, escaparate de patrimonio, incentivo para la cooperación y argumento de cohesión territorial. La reunión de este miércoles no cierra aún ningún gran anuncio definitivo, pero sí dibuja una hoja de ruta clara para consolidar un congreso internacional, reforzar alianzas empresariales y seguir situando a Cáceres y a La Raya como uno de los espacios con mayor potencial dentro del mapa ibérico del turismo de interior.