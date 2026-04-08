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Sucesión empresarial

La empresa familiar extremeña debate en Cáceres cómo afrontar el relevo generacional

El programa impulsado por la Junta de Extremadura y la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar ha reunido en el Gran Hotel Don Manuel a empresarios, expertos y representantes institucionales en torno a uno de los grandes retos del tejido productivo regional

Fotogalería | Empresarios e instituciones se han dado cita este miércoles en Cáceres en torno al relevo generacional

Fotogalería | Empresarios e instituciones se han dado cita este miércoles en Cáceres en torno al relevo generacional

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Fotogalería | Empresarios e instituciones se han dado cita este miércoles en Cáceres en torno al relevo generacional / Jorge Valiente

Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

Cáceres ha acogido este miércoles una nueva jornada del programa Releva Empresa Familiar, una iniciativa promovida por la Junta de Extremadura y la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEEF) para concienciar al tejido empresarial sobre la necesidad de planificar con tiempo el relevo generacional. El encuentro, celebrado en el Gran Hotel Don Manuel, ha reunido a empresarios, expertos y representantes institucionales en una cita centrada en uno de los principales desafíos de la empresa familiar: asegurar la continuidad del negocio más allá de la primera generación.

La jornada ha formado parte de un recorrido que ya ha pasado por distintas localidades extremeñas y que tendrá una última parada en Navalmoral de la Mata el próximo 16 de abril. Entre los asistentes al encuentro en la capital cacereña han estado el presidente de la AEEF, Juan Carmona; el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cáceres, Emilio Borrega, y el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría, que ha respaldado una iniciativa diseñada, según ha defendido, para responder a una necesidad real de muchas empresas familiares de la región.

La planificación, en el centro

El mensaje principal de la jornada ha girado en torno a una idea compartida por los participantes: el relevo generacional no puede dejarse para el último momento. Desde la organización se ha insistido en que se trata de un proceso que debe prepararse con antelación, con formación, acompañamiento y herramientas específicas para evitar que la continuidad de la empresa quede comprometida.

En ese marco, la sesión ha arrancado con la intervención de Tomás Bañegil, catedrático y director de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Extremadura, que ha abordado algunas de las claves para afrontar con mayores garantías los procesos de sucesión. Después se ha celebrado una mesa redonda con experiencias concretas de relevo generacional dentro de compañías familiares.

En ese diálogo han participado Marta Sánchez López-Lago, consejera delegada de Transportes Frigoríficos Narval y miembro de la segunda generación familiar, y Carlos Oliva, director general de Pimentón La Chinata y representante de la tercera generación, que han compartido su visión sobre un proceso que afecta a la organización del negocio, pero también a la relación entre familia y empresa.

Formación y ayudas

La jornada celebrada en Cáceres ha sido una de las sesiones de sensibilización previstas dentro del programa Releva Empresa Familiar. El itinerario contempla una segunda fase de especialización, con 40 horas de formación, que comenzará el 19 de mayo y cuyo plazo de inscripción ya está abierto.

Además, la Junta de Extremadura ha avanzado que publicará un decreto de ayudas para facilitar que las empresas familiares puedan contratar asistencia técnica especializada con la que elaborar un plan estratégico de relevo y un protocolo familiar. Esa línea contará con un presupuesto de 500.000 euros.

Durante el acto, el consejero Guillermo Santamaría ha defendido que el relevo generacional debe ocupar "un lugar prioritario" en la agenda de las empresas familiares extremeñas, al considerar que de esa planificación depende en buena medida la continuidad de una parte esencial del tejido productivo regional.

Reto de fondo

La AEEF ha venido subrayando en las distintas jornadas del programa que las dificultades en la sucesión siguen siendo uno de los puntos más delicados para este tipo de compañías. Según los datos expuestos durante la iniciativa, solo una parte reducida de las empresas familiares logra consolidar el paso a la segunda y tercera generación.

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Con ese diagnóstico de fondo, la jornada celebrada en Cáceres ha servido para trasladar que el relevo no es solo una cuestión interna de cada familia empresaria, sino también un asunto con impacto directo en la estabilidad económica y en el futuro de muchas empresas extremeñas.

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