Feria de Mayo 1943 en Cáceres: Gran Circo Hipódromo Arriola y toros de Juan Belmonte sorprenden a la ciudad

En mayo de 1943, la ciudad vivió una Feria de Mayo cargada de novedades y espectáculos. Por primera vez, y situado en el emblemático Real de la Feria, abrió sus puertas el Gran Circo Hipódromo Arriola, un espectáculo itinerante que ya había recorrido diversas ciudades de España, y que ofrecía al público cántabro una combinación de acrobacias, animales exóticos y funciones ecuestres que despertaron gran expectación entre los vecinos.

Toros y figuras de leyenda

El programa de actos de la feria incluyó también una tradicional corrida de toros que contó con la participación de seis ejemplares de la ganadería de Juan Belmonte, destinados a figuras de la talla de Domingo Ortega, Pepe Bienvenida y Juanito Belmonte. La plaza se llenó de aficionados deseosos de ver la maestría de estos toreros, cuya técnica y valor habían comenzado a consolidar su fama en toda España.

Cambios y nombramientos

Pocos días después, la ciudad recibió otra noticia relevante, Enrique Gazapo fue nombrado director general de Correos y Telecomunicación en Cáceres, cargo que asumió con la intención de modernizar y agilizar los servicios postales y de comunicación de la provincia. Así, aquel mes de mayo de 1943 quedó registrado en la memoria de Cáceres como una época de nuevas experiencias y nombramientos importantes, combinando la emoción del circo y la tauromaquia con los cambios administrativos que marcarían la vida cotidiana de los cacereños.