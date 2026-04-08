Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Oposiciones de la JuntaPlan director del busPasos de peatonesSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Nuestro pasado

Feria de Mayo 1943 en Cáceres: Gran Circo Hipódromo Arriola y toros de Juan Belmonte sorprenden a la ciudad

La combinación de espectáculos circenses y taurinos, junto al nombramiento de Enrique Gazapo, marcó un mayo lleno de novedades en la ciudad

Gran Circo Hipódromo Arriola.

Gran Circo Hipódromo Arriola. / Cedida

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En mayo de 1943, la ciudad vivió una Feria de Mayo cargada de novedades y espectáculos. Por primera vez, y situado en el emblemático Real de la Feria, abrió sus puertas el Gran Circo Hipódromo Arriola, un espectáculo itinerante que ya había recorrido diversas ciudades de España, y que ofrecía al público cántabro una combinación de acrobacias, animales exóticos y funciones ecuestres que despertaron gran expectación entre los vecinos.

Toros y figuras de leyenda

El programa de actos de la feria incluyó también una tradicional corrida de toros que contó con la participación de seis ejemplares de la ganadería de Juan Belmonte, destinados a figuras de la talla de Domingo Ortega, Pepe Bienvenida y Juanito Belmonte. La plaza se llenó de aficionados deseosos de ver la maestría de estos toreros, cuya técnica y valor habían comenzado a consolidar su fama en toda España.

Noticias relacionadas y más

Cambios y nombramientos

Pocos días después, la ciudad recibió otra noticia relevante, Enrique Gazapo fue nombrado director general de Correos y Telecomunicación en Cáceres, cargo que asumió con la intención de modernizar y agilizar los servicios postales y de comunicación de la provincia. Así, aquel mes de mayo de 1943 quedó registrado en la memoria de Cáceres como una época de nuevas experiencias y nombramientos importantes, combinando la emoción del circo y la tauromaquia con los cambios administrativos que marcarían la vida cotidiana de los cacereños.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Suspendidas las carreras del Día de la Luz de Arroyo por primera vez por diversos problemas técnicos que no garantizan la seguridad
  2. Plato del día a 8,90 y el mejor rabo de toro en la puerta de Cáceres que te conduce a Mérida
  3. El Parque Padre Pacífico de Cáceres acogerá una doble guerra de hamburguesas y tartas de queso del 16 al 19 de abril
  4. La despedida más triste a Merche en Cáceres: 'Era un referente para todas las mujeres de la ciudad
  5. Todas las deducciones autonómicas al IRPF que se pueden aplicar en Extremadura: de la vivienda al material escolar
  6. Las voladuras en la variante de Malpartida de Cáceres son la única opción para abrir paso: se enfrentan a un gran desmonte de 1,7 kilómetros y más de 1,6 millones de toneladas de granito
  7. Cambios en el calendario laboral: Extremadura estrenará en 2027 un nuevo puente de cuatro días en octubre
  8. Cáceres: se venden dulces artesanos y... desayuno como regalo para quedar de lujo

Feria de Mayo 1943 en Cáceres: Gran Circo Hipódromo Arriola y toros de Juan Belmonte sorprenden a la ciudad

Feria de Mayo 1943 en Cáceres: Gran Circo Hipódromo Arriola y toros de Juan Belmonte sorprenden a la ciudad

Cáceres promueve hábitos saludables con 'Desayuna y pedalea': deporte para todos

Cáceres promueve hábitos saludables con 'Desayuna y pedalea': deporte para todos

Cáceres celebra la octava edición de la Marcha por la Investigación el 12 de abril: deporte, ciencia y apoyo a la lucha contra el cáncer para alcanzar el 70-30

Cáceres celebra la octava edición de la Marcha por la Investigación el 12 de abril: deporte, ciencia y apoyo a la lucha contra el cáncer para alcanzar el 70-30

La necesidad de cinco vías rápidas en el norte de Cáceres: pierde en un año casi 500 vecinos

La necesidad de cinco vías rápidas en el norte de Cáceres: pierde en un año casi 500 vecinos

Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: "¿Qué es ser madre? No lo sé, pero veamos…"

Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: "¿Qué es ser madre? No lo sé, pero veamos…"

En Cáceres, Nodo Smart Coworking se instala en la antigua Aceites La Extremeña para ofrecer oficinas y servicios flexibles

En Cáceres, Nodo Smart Coworking se instala en la antigua Aceites La Extremeña para ofrecer oficinas y servicios flexibles

Victoria Otero, fundadora de 'Habla de Arte', presenta el número 5 de la revista sobre lo efímero en abril

Victoria Otero, fundadora de 'Habla de Arte', presenta el número 5 de la revista sobre lo efímero en abril

Cáceres se estrena en la ruta del exclusivo tren Al-Ándalus

Cáceres se estrena en la ruta del exclusivo tren Al-Ándalus
Tracking Pixel Contents