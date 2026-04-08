Nuestro pasado
Feria de Mayo 1943 en Cáceres: Gran Circo Hipódromo Arriola y toros de Juan Belmonte sorprenden a la ciudad
La combinación de espectáculos circenses y taurinos, junto al nombramiento de Enrique Gazapo, marcó un mayo lleno de novedades en la ciudad
En mayo de 1943, la ciudad vivió una Feria de Mayo cargada de novedades y espectáculos. Por primera vez, y situado en el emblemático Real de la Feria, abrió sus puertas el Gran Circo Hipódromo Arriola, un espectáculo itinerante que ya había recorrido diversas ciudades de España, y que ofrecía al público cántabro una combinación de acrobacias, animales exóticos y funciones ecuestres que despertaron gran expectación entre los vecinos.
Toros y figuras de leyenda
El programa de actos de la feria incluyó también una tradicional corrida de toros que contó con la participación de seis ejemplares de la ganadería de Juan Belmonte, destinados a figuras de la talla de Domingo Ortega, Pepe Bienvenida y Juanito Belmonte. La plaza se llenó de aficionados deseosos de ver la maestría de estos toreros, cuya técnica y valor habían comenzado a consolidar su fama en toda España.
Cambios y nombramientos
Pocos días después, la ciudad recibió otra noticia relevante, Enrique Gazapo fue nombrado director general de Correos y Telecomunicación en Cáceres, cargo que asumió con la intención de modernizar y agilizar los servicios postales y de comunicación de la provincia. Así, aquel mes de mayo de 1943 quedó registrado en la memoria de Cáceres como una época de nuevas experiencias y nombramientos importantes, combinando la emoción del circo y la tauromaquia con los cambios administrativos que marcarían la vida cotidiana de los cacereños.
- Suspendidas las carreras del Día de la Luz de Arroyo por primera vez por diversos problemas técnicos que no garantizan la seguridad
- Plato del día a 8,90 y el mejor rabo de toro en la puerta de Cáceres que te conduce a Mérida
- El Parque Padre Pacífico de Cáceres acogerá una doble guerra de hamburguesas y tartas de queso del 16 al 19 de abril
- La despedida más triste a Merche en Cáceres: 'Era un referente para todas las mujeres de la ciudad
- Todas las deducciones autonómicas al IRPF que se pueden aplicar en Extremadura: de la vivienda al material escolar
- Las voladuras en la variante de Malpartida de Cáceres son la única opción para abrir paso: se enfrentan a un gran desmonte de 1,7 kilómetros y más de 1,6 millones de toneladas de granito
- Cambios en el calendario laboral: Extremadura estrenará en 2027 un nuevo puente de cuatro días en octubre
- Cáceres: se venden dulces artesanos y... desayuno como regalo para quedar de lujo