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Estas son las gasolineras más baratas de la ciudad de Cáceres

Los precios de la gasolina 95 más bajos se sitúan por debajo de 1,50 euros por litro. El diésel, sin embargo, está en 1,80

Ciudadano echa gasolina en Cáceres.

Ciudadano echa gasolina en Cáceres. / Pablo Parra

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Tras el comienzo de los ataques entre Irán, Israel y Estados Unidos se comenzó a prever un aumento del coste de los combustibles y, tras apenas un mes desde el inicio del conflicto, todo se ha ido cumpliendo tal y como se esperaba. Esta Semana Santa, con la gran cantidad de desplazamientos que se han producido en todas las carreteras extremeñas, casi todos lo deben haber comprobado. Ni siquiera la actuación del Gobierno ha logrado rebajar el coste de los consumidores en combustible: se aprobó el Consejo de Ministros liberar una parte de las reservas estratégicas de productos petrolíferos.

En Cáceres, sigue habiendo todo tipo de opciones para echar gasolina y diésel, si bien es cierto que el primer combustible es ya hasta 30 céntimos más barato que el segundo en los surtidores: mientras la gasolina se llega a situar por debajo de 1,50 euros por litro, el diésel más barato en la ciudad está en 1,80. En esta noticia, vamos a contar cuáles son las gasolineras donde el precio es más bajo.

Amplia oferta

Además, los cacereños cuentan con una amplia oferta para repostar combustible: la ciudad cuenta con hasta 22 gasolineras, algunas de marcas reconocidas a nivel mundial y otras que son low cost. La llegada de estas últimas a la ciudad provocó un aumento de la competencia, llegando a ofrecer precios hasta 20 céntimos más baratos por litro al automatizar servicios y reducir costes.

Gasolineras y precio de los combustibles.

Gasolineras y precio de los combustibles. / José Luis Roca

Los más baratos

Comenzando por la gasolina, las cinco estaciones de servicio más baratas según la página web komparing.com son las siguientes: la quinta es la Petrocar ubicada en la carretera de Miajadas, que tiene la gasolina a 1,523 euros por litro. La cuarta es la Petrogold de la plaza Juan Ramón Jiménez, en la barriada de Mejostilla, con un precio de 1,519. La tercera es la de Capellanías, que tiene un coste de 1,489. La segunda es la Ballenoil ubicada en las traseras del Lidl. Se encuentra en la esquina de las calles Monfragüe y Gredos y cuesta 1,489 euros. Por último, la más barata de toda la ciudad es la que se encuentra en el parque comercial de Mejostilla, al lado de la Ronda Norte. En concreto, se encuentra en la calle Emilio Cardenal y tiene un precio de 1,474 euros.

En cuanto al diésel, todo está mucho más caro. De hecho la más barata tiene hasta 33 céntimos de diferencia con respecto a la gasolina. Los cinco lugares más baratos para repostar, según la misma página web, son los siguientes. El quinto es la gasolinera Ballenoil de las traseras del Lidl, que tiene un precio de 1,849. El cuarto está en las traseras de la ITV del recinto ferial, con un coste de 1,838 euros por litro. El tercero se encuentra en la Petrogold de la plaza Juan Ramón Jiménez, con un coste total de 1,819. El segundo es el de la gasolinera de Capellanías, con el mismo precio. Y, por último, al igual que ocurre con la gasolina, el diésel más barato de toda la ciudad está en la gasolinera del parque comercial Ronda Norte, en la calle Emilio Cardenal, 2. Allí cuesta 1,804 euros por litro.

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Comparación

Con este escenario, comparar precios se ha convertido en una obligación para muchos conductores cacereños en plena Semana Santa, especialmente en unos días marcados por los desplazamientos y por el encarecimiento general del combustible. La diferencia entre unas estaciones de servicio y otras vuelve a poner de manifiesto que, en un contexto internacional cada vez más inestable, elegir bien dónde repostar puede suponer un ahorro importante para el bolsillo.

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