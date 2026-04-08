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Jadu lleva su arte al público en Cáceres con un evento inmersivo en Belleartes: "Ahora quiero que mis cuadros cobren vida"

Con un sello distintivo en el uso del rosa y otras técnicas, se distingue en el ámbito artístico, rompiendo con la delicadeza tradicional de la acuarela y buscando impactar al espectador desde el primer instante

Jadu, artista de Cáceres, junto a sus obras.

Jadu, artista de Cáceres, junto a sus obras. / Cedida

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

El artista cacereño Jadu volverá a Belleartes el 30 de abril con un evento inmersivo ligado a su nueva propuesta artística. "Quiero que quienes visiten Belleartes se sumerjan en mi mundo desde el primer momento y sientan que cada matiz de rosa refleja mi mano en la exposición. Mi idea inicial era crear dos bidones rosas y moverlos por distintos puntos de Cáceres o colocarlos en lugares estratégicos de la ciudad para dar mayor visibilidad al evento. Sin embargo, al tratarse de una pintura tan especial, ha sido un reto desarrollar la idea y conseguir exactamente el tono de rosa que tenía en mente. Aun así, sigo trabajando en ello porque quiero que la experiencia de quienes asistan sea única y que perciban la esencia de mi obra en cada detalle".

De la pintura al espectáculo

A nivel artístico, Jadu ha creado numerosas obras, entre las que destaca un retrato del torero Morante. Para darle mayor vida, el artista llevó el cuadro a la Plaza de Toros de Cáceres acompañado de un caballo. "Ahora quiero que mis cuadros vayan mucho más allá, que cobren vida y no se queden solo plasmados en la pared. Por eso estoy creando presentaciones cinematográficas que aporten un mayor significado y un entorno que envuelva a la obra. Quiero que quienes vean mis trabajos vivan una experiencia completa. Algo similar hice con mi penúltima obra, 'Metamorfosis', para la que realicé una presentación, y Capro.raw, filmmaker, se encargó de la grabación".

Un estilo que impacta a primera vista

Su sello de identidad reside en el uso del monocromatismo, combinando blanco, negro y ese rosa característico que siempre genera un fuerte impacto visual. En un ámbito artístico tan competitivo, considera que contar con un estilo propio y fácilmente reconocible marca la diferencia. Aunque trabaja principalmente con acuarela, se esfuerza por romper con la delicadeza que tradicionalmente se asocia a esta técnica. Su objetivo es que la primera impresión de cada obra sea potente y capture la atención de inmediato.

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Proyección, innovación y expansión

Además, el artista cacereño se distingue por entregar personalmente sus obras a los protagonistas de sus retratos, como hizo en noviembre con un cuadro entregado a un piloto de MotoGP. De cara al futuro, Jadu aspira a seguir difundiendo su arte tanto en Extremadura como fuera de la región, dar un salto hacia el ámbito profesional, dedicarse plenamente a su trabajo y explorar nuevas formas de presentar y exponer sus creaciones.

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