Una nueva técnica del Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres permite obtener imágenes detalladas del sistema linfático en dos minutos

El avance en el diagnóstico de enfermedades del sistema linfático podría dar un salto significativo gracias a una investigación liderada por el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) de Cáceres, que ha desarrollado una técnica innovadora de imagen médica capaz de obtener mapas detallados de los vasos linfáticos en apenas unos minutos. El estudio ha sido publicado en Radiology, considerada la revista de mayor impacto internacional en el ámbito de la radiología médica.

La nueva metodología propone una forma más rápida, accesible y precisa de visualizar el sistema linfático, clave para el diagnóstico de patologías como el linfedema. Frente a las técnicas actuales, que en muchos casos resultan costosas, lentas o técnicamente complejas, este procedimiento permite obtener imágenes de alta resolución en menos de dos minutos utilizando equipamiento estándar presente en la mayoría de los hospitales.

Una técnica más rápida y precisa

El procedimiento desarrollado por el equipo del CCMIJU se basa en la inyección de un contraste iodado —habitual en radiología— directamente en la piel, concretamente en los espacios entre los dedos del pie. Esta inyección se realiza mediante una jeringa automática y a alta presión, lo que facilita que el contraste sea captado rápidamente por los capilares linfáticos.

Centro de cirugía de mínima invasión de Cáceres. / Jorge Valiente

Simultáneamente, se emplea una tecnología conocida como angiografía por sustracción digital, que permite eliminar elementos como los huesos en la imagen radiológica y dejar visibles únicamente los vasos linfáticos. El resultado es una visualización clara, dinámica y con una resolución sin precedentes.

Esta combinación de técnicas supone una mejora sustancial respecto a métodos tradicionales como la resonancia magnética, donde el contraste puede difuminarse al teñir también las venas, dificultando la lectura precisa de los vasos linfáticos.

Aplicaciones ventajas

El potencial de esta innovación es especialmente relevante en el diagnóstico precoz y seguimiento de enfermedades linfáticas, así como en la planificación de intervenciones quirúrgicas. La rapidez del procedimiento y su perfil de seguridad lo convierten en una herramienta con posibilidades reales de implantación clínica a corto plazo.

Uno de sus principales valores es que no requiere inversiones adicionales en tecnología, ya que utiliza recursos disponibles en el Sistema Nacional de Salud, como equipos de radiología convencional y contrastes de uso habitual. Esto facilitaría su extensión a hospitales de distintos niveles, mejorando el acceso a diagnósticos avanzados.

El director científico del CCMIJU, Francisco Sánchez Margallo, subraya la relevancia del hallazgo al señalar que este método permite visualizar el sistema linfático “en cuestión de segundos, con gran precisión y utilizando recursos ya disponibles”, lo que abre la puerta a diagnósticos más rápidos y eficaces.

El director científico del CCMIJU, Francisco Sánchez Margallo. / Planes Complementarios Salud

Reconocimiento internacional

El trabajo, titulado Interstitial Digital Subtraction Pedal Lymphangiography with an Ionic Contrast Agent: A Porcine Pilot Study, ha sido desarrollado por los investigadores Fei Sun, Vanesa Lucas-Cava y Francisco Sánchez Margallo. Su publicación en Radiology, con un factor de impacto de 15,2, refuerza la relevancia científica del estudio y su proyección internacional.

Además, los resultados serán presentados en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Radiología Médica, uno de los principales encuentros del sector, donde se dará a conocer a la comunidad médica especializada.

Aunque los resultados obtenidos hasta ahora, basados en un modelo preclínico porcino, son prometedores, los investigadores insisten en la necesidad de continuar con estudios adicionales que permitan optimizar la técnica y validar su uso en humanos.

El objetivo final es su traslación controlada a la práctica clínica, lo que podría suponer un cambio significativo en la forma de abordar enfermedades del sistema linfático.

Financiación y apoyo institucional

La investigación ha contado con financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de fondos Next Generation EU, así como del Programa Operativo FEDER de Extremadura 2021-2027 y la Junta de Extremadura. Este respaldo institucional ha sido clave para el desarrollo de una innovación que podría tener un impacto directo en la calidad asistencial.

En conjunto, el trabajo del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón sitúa a la investigación española en la vanguardia de la radiología médica, con una propuesta que combina innovación tecnológica, aplicabilidad clínica y accesibilidad.