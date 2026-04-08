Piden tres años de cárcel a un hombre por transferirse en Cáceres 94.500 euros de su esposa días antes del juicio de divorcio

La Fiscalía Provincial de Cáceres solicita una pena de tres años de prisión para un hombre acusado de apropiación indebida agravada tras presuntamente transferirse 94.500 euros de la cuenta de su esposa apenas unos días antes de la celebración del juicio de divorcio. El caso será enjuiciado este mes de abril en la Audiencia Provincial de Cáceres, aunque hechos fueron instruidos en Plasencia al haberse realizado la operación bancaria en una sucursal de Navaconcejo.

Cambio de régimen y origen de los fondos

Según el escrito de acusación, el acusado contrajo matrimonio en 2009 bajo el régimen de gananciales, si bien en 2019 ambos cónyuges acordaron en capitulaciones matrimoniales el paso a un régimen de separación de bienes, adjudicándose cada uno sus propiedades de forma privativa. Entre ellas figuraban varias fincas que, según consta registralmente, eran de titularidad exclusiva de la mujer.

La entonces esposa recibió en su cuenta bancaria diversas cantidades —más de 230.000 euros en total— en concepto de justiprecio por la expropiación forzosa de dichas fincas

Los hechos se sitúan en 2023, cuando la entonces esposa recibió en su cuenta bancaria diversas cantidades —más de 230.000 euros en total— en concepto de justiprecio por la expropiación forzosa de dichas fincas. En ese momento, el acusado aún figuraba como autorizado en la cuenta, pese a tratarse de un depósito de titularidad exclusiva de su pareja.

Transferencia previa al juicio de divorcio

Siempre según la Fiscalía, el 5 de diciembre de 2023, y a escasos días de la vista de divorcio fijada para el 13 de ese mismo mes en un juzgado de O Porriño (Pontevedra), el hombre ordenó una transferencia de 94.500 euros a una cuenta vinculada a una sociedad mercantil de la que es administrador único.

El Ministerio Público sostiene que el acusado actuó “guiado por el ánimo de obtener un provecho patrimonial ilícito” y con pleno conocimiento de que los fondos procedían del abono recibido por su esposa tras la expropiación. Asimismo, considera que la cantidad fue incorporada de forma definitiva a su patrimonio, privando a la mujer de su libre disposición.

Los hechos son calificados como un delito de apropiación indebida agravada por la cuantía, por el que la Fiscalía solicita, además de la pena de prisión, una multa de nueve meses con una cuota diaria de 12 euros. En caso de impago, se aplicaría la responsabilidad personal subsidiaria prevista en el Código Penal.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal reclama que el acusado indemnice a su esposa con los 94.500 euros presuntamente sustraídos, más los intereses legales correspondientes desde la interposición de la demanda.

La causa, instruida en un juzgado de Plasencia, se encuentra ya en fase de apertura de juicio oral, a la espera de su desarrollo en la Audiencia Provincial de Cáceres, el próximo 14 de abril.