Entre risas, queso de Acehúche y música, Avuelapluma reivindica 20 años de cultura y periodismo en Cáceres

El semanario Avuelapluma celebra 20 años de vida en Cáceres y, para conmemorarlo, la ciudad acogerá durante el mes de abril una programación cultural especial que culminará con la XVIII edición de sus premios anuales. El Corral de las Cigüeñas ha acogido este miércoles la presentación de las actividades, a cargo de Conrado Gómez, CEO de la publicación, y Sergio Martínez, director editorial, en una cita en la que no han faltado las risas, el queso de Acehúche y un concierto del grupo La Petite Morte.

Entre los asistentes se encontraban el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; la consejera de Cultura, Victoria Bazaga; y el alcalde de Jaraíz de la Vera, Luis Miguel Núñez.

'Cultura para entendernos'

Bajo el lema 'Cultura para entendernos', Avuelapluma ha diseñado una serie de actividades que se desarrollarán en distintos espacios de la ciudad y que buscan poner en valor el papel de la cultura en la transformación social de Cáceres durante las dos últimas décadas. De hecho, se editará una publicación especial, '20 años', en la que participarán personalidades del ámbito político, cultural y social de Cáceres.

Entre las propuestas destaca la exposición 'Portadas de Avuelapluma 2006-2026', que podrá visitarse del 9 al 30 de abril en el paseo de Cánovas. Esta muestra propone un recorrido visual por la historia del medio a través de sus portadas más representativas, configurando una memoria gráfica de la evolución cultural de la ciudad.

Premios

El punto culminante de la programación será la XVIII edición de los Premios Avuelapluma, que se celebrará el 29 de abril, a las 20.00 horas, en los jardines del Museo Pedrilla. En esta edición, los galardones reconocerán las trayectorias de figuras de la cultura y el periodismo. Fátima Lianes recibirá el premio al Cine por su labor al frente de Wild Mind Films; Francisco Serrano, el galardón a las Letras por una obra que ha alcanzado reconocimiento nacional tras obtener el premio Tusquets en 2025; Memé Tabares, el premio a las Artes Escénicas por su dedicación al teatro y su contribución al desarrollo de las artes escénicas en la región; Chloé Bird, el premio a la Música por su trayectoria personal dentro de la música independiente; Gervasio Sánchez, el premio de Fotografía "Juan Guerrero" por su compromiso con el fotoperiodismo (además, impartirá un taller los días 24 y 25 en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cáceres y ofrecerá una conferencia el 28 de abril, a las 19.00 horas, en el mismo espacio); y el casareño Julio Núñez, el premio a la Libertad de Expresión por su labor de investigación periodística sobre la pederastia en la Iglesia y su defensa del derecho a la información (también presentará su libro 'Padre Pica: cartografía de un abusador en la Iglesia' el 15 de abril a las 20.00 horas en Caballerizas).

Intervenciones

También ha habido tiempo para las intervenciones institucionales. Mateos ha señalado que "han pasado 20 años de una idea que parecía loca, pero que se ha convertido en un referente para la sociedad cacereña y extremeña". Morales, por su parte, ha dicho que "en un mundo tan prosaico y con tantas preocupaciones, que haya gente que reúna a un grupo de amigos para reconocer el trabajo de quienes están más allá de la noticia' es maravilloso". Por último, Bazaga ha incidido en que "habéis sabido adaptaros a la perfección durante todo este tiempo y reconocéis en vuestros premios a personalidades que todavía no tienen un éxito consolidado". La cita ha concluido con Sergio Martínez y Conrado Gómez lanzando un mensaje de agradecimiento a todos los colaboradores y representantes institucionales, así como a personas que les han ayudado y que han fallecido, como Guillermo Fernández Vara o Charo Cordero.