Victoria Otero, fundadora de 'Habla de Arte', presenta el número 5 de la revista sobre lo efímero en abril

Habla de Arte es una revista y proyecto editorial vinculado a la sociedad artística contemporánea, fundada en 2021 por Victoria Otero, diseñadora gráfica e historiadora del arte. Desde su creación, Otero dirige la iniciativa, implicándose no solo en la línea editorial, sino también en áreas clave como el diseño gráfico, la gestión de redes sociales y el desarrollo web. El proyecto cuenta con la colaboración de cerca de 30 redactores que participan de manera puntual en la revista. A pesar de su crecimiento, 'Habla de Arte' mantiene un carácter profundamente personal, nacido de una inquietud y necesidad creativa de su fundadora.

Del formato digital al papel: cinco años de evolución

"La revista nació originalmente en formato digital, ya que en sus inicios no contaba con los recursos necesarios para dar el salto al papel. Surgió por iniciativa propia y, poco a poco, fueron sumándose colaboradores que comenzaron a participar con artículos. Actualmente, se publica contenido en la página web cada dos días, elaborado por varios de los redactores que forman parte del proyecto de manera periódica. Cada uno aborda los temas que le interesan, lo que aporta una gran diversidad de enfoques y contenidos. Una vez al año, el proyecto se materializa en una edición impresa con un número temático. Este año resulta especialmente significativo, ya que se cumplen cinco años desde su creación. Como es habitual, la publicación gira en torno a una temática concreta; en esta ocasión, el eje es lo efímero, entendido como aquello transitorio y fugaz. En ediciones anteriores, como la del año pasado, el tema fue el retrofuturismo. A partir de estas líneas conceptuales, los redactores desarrollan sus propuestas desde distintas disciplinas y perspectivas, incluyendo ilustración, fotografía, performance o poesía, entre otras. Con motivo de este quinto aniversario, el próximo 29 de abril se presentará el número 5 de la revista en un evento con una programación variada en el Boogaloo Club, concebido como un espacio de difusión y encuentro en torno al proyecto".

Evento experiencial

En relación con el evento, Otero señala que no se trata de una presentación convencional del nuevo número de la revista, sino de una propuesta más amplia y experiencial. La programación incluirá diversas actividades y talleres centrados en el concepto de lo efímero, así como un espectáculo de performance, una instalación gastronómica, una instalación de globos con besos y un pequeño mercado de libros de segunda mano. Asimismo, durante la jornada se celebrará un sorteo entre los asistentes, cuyo premio incluirá un ejemplar del Romancero de lo efímero, dos libros a elegir de un cesto literario, un vale de descuento para un taller creativo en Habla de Arte y un surtido de bocados efímeros.