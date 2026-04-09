Aplazada la Carrera Solidaria del Colegio Diocesano de Cáceres por el tiempo: nueva fecha, 25 de abril

La octava Carrera Solidaria del Colegio Diocesano José Luis Cotallo de Cáceres no se celebrará este sábado finalmente. La organización ha decidido aplazarla al 25 de abril por las previsiones meteorológicas, con el objetivo de preservar una cita pensada para el deporte, la convivencia y la ayuda a ELA Extremadura. Así, la ciudad de Cáceres tendrá que esperar dos semanas más para una de esas jornadas escolares que, con el paso de los años, han logrado abrirse a toda la ciudad. La VIII Carrera Solidaria del Colegio Diocesano, prevista inicialmente para el 11 de abril, ha sido aplazada al sábado 25 por decisión de la organización ante las últimas previsiones meteorológicas, según figura ya en la información actualizada del propio centro. Todas las inscripciones realizadas seguirán siendo válidas.

El director del colegio, Jesús Batueca, ha explicado que el cambio responde al deseo de que "toda la familia pueda disfrutar de este día como se merece". La frase resume bien el espíritu con el que el Diocesano ha ido consolidando esta convocatoria: no solo como una prueba deportiva, sino como una cita abierta en la que caben alumnos, padres, docentes, antiguos alumnos y vecinos que quieran colaborar con una causa social.

En una ciudad acostumbrada a que los centros educativos saquen parte de su actividad a la calle y la conviertan en un punto de encuentro, esta carrera ha ido encontrando su sitio como una propuesta que mezcla actividad física, ambiente escolar y compromiso. No es solo correr. Es convertir una mañana de sábado en una pequeña fiesta colectiva con un fin solidario reconocible.

Una cita en favor de ELA Extremadura

La recaudación volverá a destinarse íntegramente a ELA Extremadura, la asociación que trabaja en la región para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esclerosis lateral amiotrófica y sus familias, además de impulsar apoyo social, visibilidad e investigación. La entidad señala en su propia información pública que presta servicios de acompañamiento y atención a afectados en Extremadura.

La concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, ha subrayado ese componente social al animar a la ciudadanía a participar en una jornada que "combina deporte, convivencia y compromiso social". Según ha señalado, el ayuntamiento respalda una iniciativa que cada año moviliza a numerosas familias y que sitúa la solidaridad en el centro de la actividad deportiva.

Ese vínculo entre deporte popular y ayuda social tiene además una lectura muy reconocible en Cáceres y en Extremadura, donde buena parte de las iniciativas benéficas encuentran precisamente en colegios, asociaciones y clubes de base su mayor capacidad de convocatoria. La carrera del Diocesano encaja en esa tradición local de eventos que, desde lo cercano, consiguen visibilizar realidades complejas.

Pruebas para todas las edades y una mañana completa

El programa previsto se mantiene. La jornada arrancará a las 11.00 horas en el propio centro educativo y comenzará con las carreras infantiles, a las que seguirán competiciones de patines, relevos y pruebas para adultos. La web del colegio recoge distintas categorías por edades, con recorridos adaptados y modalidades para que pueda participar público muy diverso.

Imagen del cartel de la carrera solidaria informando del aplazamiento. / Cedida a El Periódico

Habrá además una zona infantil con hinchables y otras actividades para los más pequeños, de modo que la mañana no quede reducida al aspecto competitivo. La propuesta busca, en realidad, algo más amplio: que cada familia encuentre su forma de participar, ya sea corriendo, acompañando, colaborando o simplemente sumándose al ambiente.

Como cierre, los asistentes podrán compartir una paella popular, un detalle que termina de reforzar el carácter de convivencia del encuentro. En este tipo de convocatorias, ese momento final funciona casi como una segunda meta: la de quedarse, conversar y convertir la solidaridad en algo tangible y cercano.

El respaldo municipal y la implicación del colegio

La carrera está organizada por el docente Juan Manuel Rama, que ha agradecido la colaboración municipal y las facilidades dadas desde la concejalía para sacar adelante una nueva edición. Ese trabajo coordinado entre centro educativo e instituciones locales ha sido una de las claves para sostener una actividad que alcanza ya su octava convocatoria.

Desde el ayuntamiento se insiste en que se trata de una jornada "pensada para el disfrute de todos", un mensaje que encaja con el perfil de un evento que no busca solo reunir corredores, sino también reunir ciudad. En Cáceres, donde las actividades con componente solidario suelen encontrar buena respuesta cuando apelan a lo cotidiano y a lo familiar, esa puede ser una de las fortalezas de la cita.

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La propia trayectoria reciente del colegio refuerza esa imagen de continuidad. El centro presenta esta edición como una de las jornadas más especiales del curso y mantiene su apuesta por vincular comunidad educativa y acción social.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas pueden formalizar la inscripción a través de la página web del Colegio Diocesano, en el propio centro o el mismo día del evento en la carpa de secretaría desde las 9.30 horas. La información publicada por el colegio indica también que las categorías incluyen modalidades infantiles, adultas, patines y relevos, y que las inscripciones ya realizadas continúan vigentes tras el aplazamiento.

Con ese cambio de fecha, la organización gana margen para que la cita conserve lo que la ha hecho crecer estos años: su capacidad para reunir a muchas familias en torno a una causa concreta. En tiempos en los que tantas convocatorias compiten por la atención pública, que un evento escolar mantenga pulso, respaldo social y vocación solidaria no es un detalle menor. En Cáceres, al contrario, dice bastante de cómo la ciudad sigue respondiendo cuando el deporte se pone al servicio de los demás.