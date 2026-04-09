Un ascensor accesible y mejoras en el patio: así serán las obras en el CEIP Ribera del Marco de Cáceres

La Junta de Extremadura ha adjudicado las obras de eliminación de barreras arquitectónicas y otras mejoras en el CEIP Ribera del Marco de Cáceres por un importe total de 81.063,95 euros, IVA incluido, a la empresa Sarima Hispánica, según recoge el anuncio de adjudicación publicado este 7 de abril en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El contrato, promovido por la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, ha salido a licitación con un presupuesto base de 85.907,16 euros y un valor estimado de 70.997,65 euros, mientras que la oferta finalmente seleccionada ha ascendido a 66.995 euros sin impuestos.

La resolución ha señalado que la adjudicataria ha sido la empresa clasificada en primer lugar por presentar la mejor oferta calidad-precio conforme a los criterios fijados en el pliego. El expediente, tramitado mediante procedimiento abierto simplificado, ha recibido tres ofertas, todas ellas de pymes, y no ha excluido ninguna por baja anormal. El acuerdo de adjudicación se ha fechado el 27 de marzo y el plazo de formalización ha quedado fijado en 15 días hábiles.

Un aula del CEIP Ribera del Marco. / CEIP Ribera del Marco

Qué obras se han proyectado

El proyecto redactado para el colegio ha definido una intervención tanto en el interior como en el exterior del edificio con el objetivo de mejorar la accesibilidad y reacondicionar algunos espacios del centro. La actuación principal ha sido la adaptación del núcleo de escaleras para incorporar un ascensor junto al vestíbulo de acceso del edificio principal.

A ello se ha sumado el reacondicionamiento de la biblioteca, donde se ha previsto nuevo acabado de suelo y una separación modular mediante puertas correderas plegables, además de una regularización de la pavimentación en el patio y otras zonas exteriores.

El documento técnico ha precisado que el inmueble presenta carencias de accesibilidad, funcionalidad y acabados impropias de un equipamiento educativo de este tipo, por lo que la reforma ha buscado mejorar, en lo posible, las condiciones mínimas de uso. También ha señalado que el edificio mantiene su uso dotacional educativo de titularidad pública y que las obras no alteran ni el volumen ni la configuración general del conjunto.

Fotografía ganadora: 'Inclusión excluyente 1', tomada en el CEIP Ribera del Marco de Cáceres. / Isabel Pérez

Un ascensor accesible y actuaciones en el patio

La memoria ha detallado que el ascensor proyectado será hidráulico, contará con dos paradas y estará adaptado para personas con movilidad reducida. Incluirá señalización en braille y altorrelieve, pasamanos accesible, locución sonora, sensores de detección y sistema de ahorro energético. La instalación se completará con estructura autoportante y todos los trámites de legalización y puesta en funcionamiento.

Junto a ello, el proyecto ha recogido mejoras parciales en el espacio exterior, con intervenciones en soleras, remates, alcorques, bordillos, arquetas y sumideros longitudinales. En la biblioteca se ha previsto pavimento vinílico y la colocación de puertas correderas plegables para modular el espacio.

Patio del CEIP Ribera del Marco. / CEIP Ribera del Marco

Tres meses de obras

La documentación técnica ha fijado un plazo estimado de ejecución de tres meses, el mismo que figura en el expediente de contratación. El proyecto ha calculado un presupuesto de ejecución material de 57.721,67 euros, mientras que el contrato ha salido a licitación por 85.907,16 euros y finalmente se ha adjudicado por 81.063,95 euros con impuestos incluidos.

Las obras se desarrollarán en el CEIP Ribera del Marco, situado en la ronda de San Francisco, 7, en Cáceres, y se enmarcan en una actuación orientada a facilitar la movilidad dentro del centro y a renovar parte de sus espacios de uso diario.