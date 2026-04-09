Cáceres fija la autovía a Monfortinho y el tren Ruta de la Plata como sus objetivos en infraestructuras: "Debemos sumar todos los esfuerzos"

La autovía a Monfortinho y el tren Ruta de la Plata se consolidan como los dos grandes objetivos de Cáceres en materia de infraestructuras. Así lo traslada el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, que ha asegurado que ambas conexiones resultan determinantes para mejorar la articulación de la provincia, reforzar su vínculo con Portugal y abrir nuevas oportunidades económicas y turísticas para el territorio.

Desde la Secreatría de Estado de Infraestructuras lusa tienen como prioridad la parte portuguesa de la autovía y Morales muestra su confianza en que el proyecto siga avanzando. El presidente provincial señala esto tras una reunión con Miguel Martins, presidente de la Asociación Ibérica de Turismo de Interior, que también se muestra a favor de la infraestructura. Además, Cáceres va a ser partícipe del próximo Congreso Mundial de Turismo de Interior que se celebrará en Guarda en noviembre y de un encuentro de empresarios de ambos lados de La Raya que tendrá lugar en marzo en la capital cacereña.

El presidente provincial enmarca esta expectativa dentro de un escenario en el que ya ha existido una propuesta en la Asamblea de la República portuguesa para instar al Gobierno luso a mover ficha en esta materia. En ese contexto, sitúa como paso esencial la IC31, la infraestructura llamada a unir Moraleja con Castelo Branco en el tramo portugués y a mejorar de forma decisiva la permeabilidad de la raya.

La frontera pendiente

La reivindicación de la autovía a Monfortinho no ha aparecido de forma aislada. En los últimos días, esta demanda también ha vuelto a ponerse sobre la mesa desde el ámbito del turismo transfronterizo. El presidente de la Asociación Ibérica de Turismo de Interior, Miguel Martins, defiende que esta conexión sería importante no solo para el sector turístico, sino también para la vida cotidiana de quienes residen en estos territorios de frontera.

Galería | Así fue la reunión entre la Diputación de Cáceres y AITI /

Martins coincide en que se trata de una frontera que sigue sin disponer de una conexión adecuada y ha lamentado el estado de la carretera actual, al tiempo que vincula esta carencia con un problema de fondo mucho más amplio: la falta de oportunidades y de comunicaciones en una de las zonas más castigadas del mapa peninsular. Insiste también en que la mejora de las conexiones permitiría acortar distancias, facilitar los desplazamientos y favorecer una cooperación real entre ambos lados de la raya.

Ese planteamiento encaja con la línea que ahora refuerza la diputación, que ha situado la infraestructura viaria como una pieza esencial dentro de una estrategia más amplia de cohesión territorial. No se trata solo de ganar fluidez en el tráfico o de reducir tiempos de viaje, sino de dotar al norte de la provincia de una conexión moderna con el país vecino y de corregir un déficit histórico en una zona que lleva años reclamando una apuesta firme.

Carretera y tren

Junto a la autovía, Morales coloca en el mismo plano la recuperación del tren Ruta de la Plata, un viejo anhelo de numerosos territorios del oeste peninsular. La reapertura o reactivación de este corredor se ha convertido en una de las grandes demandas de las plataformas ciudadanas, administraciones y agentes económicos que consideran que la ausencia de esta línea ha lastrado la competitividad y la movilidad del oeste español.

La posición expresada por el presidente de la diputación apunta precisamente a esa idea: la de no escoger entre carretera o tren, sino defender ambas infraestructuras como complementarias. La conexión por autovía con Portugal permitiría fortalecer el eje internacional entre Cáceres y Castelo Branco, mientras que la recuperación del Ruta de la Plata serviría para coser de nuevo por ferrocarril el oeste peninsular y ofrecer una alternativa de transporte más sostenible y estratégica a medio plazo. En principio, sería necesario la conexión Salamanca-Plasencia.

Futuras citas

En la reunión celebrada este miércoles en Cáceres, Morales estuvo acompañado de la vicepresidenta primera, Esther Gutiérrez. Hablaron sobre el Congreso Mundial de Turismo de Interior que se va a celebrar los días 18 y 19 de noviembre en Guarda como continuación del que tuvo lugar el año pasado en Cáceres. También, sobre algunos detalles de cara al encuentro de empresarios de ambos lados de La Raya, que tendrá lugar en mayo, también en la ciudad cacereña, y en la que está prevista la representación del Gobierno portugués.