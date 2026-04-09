Desde Cáceres, María Rosco explica cómo las nueces y el pescado azul ayudan a combatir la inflamación y cuidar la salud intestinal

Con una trayectoria de 15 años en el ámbito de la nutrición, María Rosco ha dedicado su vida a comprender y cuidar la salud a través de la alimentación. Su vocación se remonta a la infancia, cuando ya mostraba un interés especial por el cuerpo humano, al que concebía como una "máquina perfecta", y una constante preocupación por el bienestar de los demás. En este contexto, nuestro periódico se acerca a su experiencia para profundizar en los principales mitos que rodean a su profesión y descubrir, de su mano, qué alimentos resultan imprescindibles en la dieta diaria para fortalecer el sistema inmunológico.

"Mi trabajo suele asociarse únicamente a las dietas, pero va mucho más allá. Gracias a la nutrición, podemos ayudar a prevenir y combatir enfermedades y distintas patologías. También es importante entender que comer bien no impide que enfermemos, ya que es algo natural, sin embargo, contar con un sistema inmunológico fuerte puede hacer que la enfermedad sea más leve y su duración menor", afirma Rosco.

Claves para fortalecer el sistema inmunológico

Por otro lado, en relación con el fortalecimiento del sistema inmunológico, la experta subraya la importancia de abordarlo desde una perspectiva integral. En este sentido, señala que no solo es fundamental mantener una alimentación equilibrada, sino también cuidar, con la misma relevancia, la calidad del sueño, llevar un estilo de vida activo y prestar especial atención a la gestión emocional. Asimismo, recuerda que el cortisol, la hormona asociada al estrés, puede debilitar las defensas, por lo que resulta clave tener este factor en cuenta.

Prebióticos, probióticos y otros aliados de la salud intestinal

"En primer lugar, es importante entender que aproximadamente el 70 % de nuestras defensas se encuentra en el intestino, en forma de microbiota, por lo que cuidarla a través de la alimentación resulta fundamental. Por eso, hay ciertos alimentos que considero clave incorporar en el día a día. Entre ellos, destaco los prebióticos, presentes en alimentos como el ajo, la cebolla, el puerro o las alcachofas, que ayudan a alimentar esa microbiota. También el almidón resistente, que encontramos en el arroz, las patatas o las legumbres, además de la avena y las setas, un alimento cuyo potencial para reforzar el sistema inmunológico muchas personas desconocen. A esto se suman los probióticos, como el yogur natural o el kéfir, que pueden consumirse a diario, así como una adecuada ingesta de proteínas, esencial para el correcto funcionamiento del organismo. Por último, los hidratos de carbono, que son la principal fuente de energía de nuestro cuerpo, deben ajustarse siempre en función del nivel de actividad de cada persona".

Nueces y pescado azul: aliados contra la inflamación

Para concluir, Rosco señala que, a la hora de combatir la inflamación, resulta fundamental incorporar a la dieta ácidos grasos omega 3, presentes en alimentos como las nueces o el pescado azul. Asimismo, insiste en la importancia de no buscar soluciones rápidas en suplementos, recordando que ningún producto puede sustituir los beneficios de unos hábitos de vida saludables construidos de forma constante.