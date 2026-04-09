Cáceres se echa a la calle contra la turistificación y la "privatización" del centro histórico de la ciudad

Cáceres volverá a mirar este viernes 10 de abril hacia su casco histórico, pero no desde la postal. Diversos colectivos han convocado una movilización a las 20.00 horas para denunciar lo que consideran un proceso de turistificación, privatización del patrimonio y desplazamiento de población residente en el centro de la ciudad. Una protesta con salida en la Plaza Mayor. La movilización, encabezada por Stop Alquileres Abusivos Cáceres junto a otros colectivos sociales, culturales y vecinales, partirá de las escaleras del Ayuntamiento, en la Plaza Mayor, y concluirá en la Plaza de San Jorge, según la convocatoria difundida este miércoles por la organización. Los convocantes sostienen que la protesta nace frente a un "modelo de ciudad" que, a su juicio, favorece intereses privados en espacios patrimoniales y agrava la presión sobre la vivienda residencial en el casco histórico.

En su nota, los colectivos sitúan como uno de los detonantes el protocolo suscrito el 23 de marzo por la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Cáceres, la Diócesis de Coria-Cáceres y Fundación Maphre para desarrollar la futura sede de la Red Ibérica en parte del conjunto arquitectónico de la plaza de San Jorge. Tanto la Junta como la propia fundación enmarcan la operación en la revitalización patrimonial y cultural de la zona, con una inversión superior a siete millones de euros y apertura prevista en 2028.

La discrepancia está en la lectura política y urbana del acuerdo. Mientras las instituciones firmantes lo presentan como un proyecto de interés general ligado además a la candidatura cacereña a Capital Europea de la Cultura 2031, los convocantes interpretan que supone ceder durante décadas espacios estratégicos del corazón monumental a una entidad privada.

El debate se amplía a la Plaza Mayor

La protesta también conecta con otra decisión reciente del pleno municipal. El orden del día de la sesión ordinaria del 19 de marzo incluyó el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento e Inversiones Albarragena S.L. sobre los inmuebles de Plaza Mayor 4 y 5, y la crónica de ese pleno publicada por Europa Press señaló que el acuerdo salió adelante. Según esas informaciones, la operación contempla la permuta de un inmueble municipal a cambio de una reducción de edificabilidad en el edificio privado para hacer más visible la muralla.

Sobre ese punto, Unidas Podemos ya denunció públicamente que la actuación acabaría facilitando ocho apartamentos turísticos en plena Plaza Mayor. Esa es también una de las referencias que emplean ahora los convocantes para denunciar que el centro histórico se orienta cada vez más hacia los usos temporales y menos hacia la vida cotidiana de barrio.

Más presión sobre el alquiler

El contexto inmobiliario explica buena parte del malestar. El precio medio del alquiler en la ciudad de Cáceres alcanzó en marzo de 2026 los 8,3 euros por metro cuadrado, máximo de la serie de idealista para la capital, mientras que en el distrito de Casco Antiguo se situó en 8,6 euros por metro cuadrado, también en su techo histórico dentro de ese portal.

A eso se suma el crecimiento de la oferta turística. El INE situó en 2.114 las viviendas turísticas de Extremadura en noviembre de 2025, un 5,4% más que en mayo de ese mismo año, el único aumento autonómico del país en ese periodo según la difusión recogida por Europa Press. Además, la provincia de Cáceres cerró 2025 con 619 registros y 1.214 unidades de apartamentos turísticos, de acuerdo con datos sectoriales difundidos ese febrero.

Fotogalería | Mercado del alquiler y la compra de vivienda en Cáceres / Carlos Gil / Jorge Valiente

En paralelo, el Ayuntamiento tiene en exposición pública desde marzo una modificación del Plan General Municipal relativa a la regulación del uso terciario "alojamiento temporal", una señal de que la ordenación de estos usos está ya en el centro del debate urbanístico local.

Capital cultural, ciudad habitable

La movilización se produce, además, en pleno escaparate de la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031. La ciudad superó en marzo la primera criba del Ministerio de Cultura y figura entre las cuatro finalistas españolas junto a Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo. Para los convocantes, esa carrera europea resulta incompatible con un modelo que, según denuncian, desplaza creación, residencia y usos comunitarios del centro histórico.

Anuncios de la huelga universitaria y de la manifestación en Cáceres / Carlos Gil

Ese es, precisamente, el choque de fondo que aflora en la protesta: dos relatos sobre el futuro del casco antiguo. Uno, institucional, habla de inversión, proyección ibérica, recuperación patrimonial y oportunidad cultural. El otro, vecinal, alerta de una ciudad escaparate con menos residentes, más alojamiento temporal y un patrimonio cada vez más tensionado por los usos económicos.

Convocatoria para este viernes

La marcha está convocada para este viernes 10 de abril, con salida a las 20.00 horas desde la Plaza Mayor y final en San Jorge. Los organizadores la presentan como una defensa del derecho a la vivienda y del uso público del patrimonio en la Ciudad Monumental, un debate especialmente sensible en una capital donde el centro histórico no solo es reclamo turístico, sino también barrio y lugar de residencia.