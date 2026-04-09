Cáceres: el Sepei impartirá una charla gratuita sobre prevención de incendios en el hogar este jueves

El Ayuntamiento de Cáceres continúa este jueves 9 de abril con el programa "Cáceres, Contigo" y lo hará con una de esas cuestiones que atraviesan la vida cotidiana de cualquier familia: la seguridad dentro de casa. El Centro Cívico Raimundo Medina acogerá a las 18.00 horas una charla gratuita sobre "Riesgos en el Hogar", impartida por el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, el SEPEI, con entrada libre hasta completar aforo.

Una sesión pensada para lo más cercano

La propuesta se enmarca en una iniciativa municipal que nació hace apenas unas semanas con la intención de acercar información útil a la ciudadanía sobre asuntos prácticos y actuales. El programa, impulsado por la concejalía de Participación Ciudadana y Barrios, se celebra en el Raimundo Medina y en esta primera edición pone el foco en la seguridad y en la creación de un entorno seguro, dos ideas que el ayuntamiento quiere convertir en formación accesible para vecinos y asociaciones.

La concejala del área, Jacobi Ceballos, ha explicado que en esta charla los profesionales del SEPEI darán a conocer medidas sencillas para evitar incendios en el hogar, además de aclarar qué conviene hacer y qué no cuando ya se ha producido una situación de riesgo. La edil enmarca esta actividad en una demanda ciudadana de formación e información sobre problemas que pueden surgir en la vida diaria y que, en muchas ocasiones, solo se valoran de verdad cuando ya hay una emergencia.

En una ciudad como Cáceres, donde buena parte de la vida transcurre entre bloques, barriadas consolidadas y viviendas en las que conviven distintas generaciones, hablar de prevención doméstica no es un asunto menor. El fuego en cocinas, cuadros eléctricos, braseros, estufas o pequeños descuidos cotidianos forma parte de esos riesgos silenciosos que a menudo parecen lejanos hasta que irrumpen en una escalera, un portal o una casa. La utilidad de una cita como esta está precisamente en llevar ese conocimiento técnico al terreno de lo inmediato.

Qué se abordará en la charla del SEPEI

La información municipal detalla que el responsable del SEPEI que participa en el programa, el jefe de área Santiago Hernández, centrará la sesión en la prevención de incendios en el hogar y en una batería de pautas básicas para reducir riesgos. El objetivo no es solo ofrecer recomendaciones generales, sino también resolver dudas concretas de los asistentes, algo especialmente relevante en una materia en la que una reacción precipitada o equivocada puede empeorar una situación ya delicada.

Carlos Gil

Ese formato, abierto a preguntas, da a la charla un valor añadido. No será una exposición cerrada, sino una sesión con margen para plantear casos prácticos, desde cómo actuar ante un incendio en la cocina hasta qué hacer si el humo invade una vivienda o una comunidad. Ahí es donde el programa intenta distinguirse: no solo informa, también pone en contacto directo a la ciudadanía con los profesionales que trabajan cada día en esas emergencias.

La cita se repetirá además el 7 de mayo, de modo que quienes no puedan acudir este jueves tendrán una segunda oportunidad para asistir. Esa continuidad muestra que el ayuntamiento no plantea "Cáceres, Contigo" como una acción aislada, sino como una línea estable de formación vecinal que quiere asentarse en el calendario local.

Un programa que busca llegar también al tejido asociativo

Desde su presentación, el consistorio ha insistido en que estas charlas no están dirigidas solo al público general. También se orientan a responsables de asociaciones y entidades vecinales, con la idea de que esos contenidos puedan trasladarse después al tejido asociativo de la ciudad. La intención es clara: convertir cada sesión en un pequeño nodo de difusión útil para los barrios.

Cartel 'Cáceres Contigo'. / Cedida a El Periódico

Ese planteamiento encaja con una forma de hacer ciudad muy reconocible en Cáceres, donde las asociaciones vecinales siguen teniendo un papel importante como correa de transmisión entre la administración y los barrios. En este caso, la prevención se plantea casi como una cadena: el conocimiento lo aporta el servicio especializado, el ayuntamiento lo organiza y el movimiento asociativo puede ayudar a extenderlo allí donde más hace falta.

Ceballos ha defendido precisamente ese trabajo en red entre administraciones y entidades, con sus recursos humanos y técnicos, como una de las bases del programa. La concejala sostiene que esta estrategia persigue mejorar la calidad de vida de los cacereños a través de herramientas útiles para afrontar situaciones de la vida cotidiana, al tiempo que visibiliza el apoyo que distintos servicios pueden prestar en el día a día de vecinos y vecinas.

Seguridad hoy, salud después

El calendario ya perfilado por el ayuntamiento muestra que esta primera edición de "Cáceres, Contigo" está claramente orientada a la seguridad. La programación arrancó el 25 de marzo con una charla sobre ciberseguridad a cargo de la Policía Nacional, volverá sobre ese asunto el 29 de abril, continuará con la prevención de riesgos en el hogar los días 9 de abril y 7 de mayo, incorporará una sesión sobre seguridad vial de la Policía Local el 14 de mayo y cerrará el 4 de junio con una charla sobre gestión de residuos y reciclaje en casa, impartida por Valoriza. Además, la concejalía ya ha avanzado que prepara un siguiente bloque centrado en estilos de vida y salud.

Más allá del contenido concreto de este jueves, el programa dibuja una idea de fondo: la de una administración local que intenta salir de la gestión puramente burocrática para ofrecer también orientación práctica y preventiva. En tiempos de sobreinformación, hacerlo además de manera presencial, en un centro cívico y con profesionales delante, tiene un valor añadido para muchos vecinos que siguen buscando respuestas claras y directas.

Para este jueves, la invitación queda abierta. La seguridad en el hogar suele parecer un asunto doméstico y menor, pero basta un descuido para que se convierta en un problema grave. De ahí que el ayuntamiento quiera poner el acento en algo tan simple como necesario: saber prevenir y saber reaccionar.