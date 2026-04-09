Cáceres se sube al lujo sobre raíles: así es el exclusivo tren que ya para en la ciudad.

Cáceres se ha incorporado por primera vez a la ruta del tren de lujo Al-Ándalus, una de las experiencias ferroviarias más exclusivas de España, que desde este 8 de abril incluye a la ciudad en su itinerario y repetirá parada cada miércoles hasta el 1 de julio. Una cita que tendrá continuidad la próxima semana y que marca un hito en la estrategia turística local.

Tren Al-Andalus. / CEDIDA

Destino de alto nivel

La llegada de este tren no es casual. Responde a meses de negociaciones y trabajo institucional, tal y como ha destacado el concejal de Turismo, Ángel Orgaz, quien subraya que se trata de un paso decisivo para posicionar a Cáceres como destino de alto nivel dentro del mapa turístico nacional.

El Al-Ándalus no es un tren convencional. Es un hotel de lujo sobre raíles, donde la experiencia comienza mucho antes de pisar la ciudad. A bordo, los viajeros disponen de coches-cama, dos coches-comedor, un elegante piano-bar y espacios de recepción, recreando el ambiente de los grandes trenes históricos europeos.

En su parada en Cáceres, los pasajeros —un perfil de alto poder adquisitivo— tienen la oportunidad de adentrarse en la riqueza monumental de la ciudad, recorrer su casco histórico, degustar su gastronomía y conocer de primera mano el comercio local. Se trata de un turismo que busca experiencias exclusivas y que, además, genera un impacto directo en la economía local.

La operativa del tren refleja también su carácter selecto. En la jornada inaugural, prácticamente todas las habitaciones estaban ocupadas (28 de 30 disponibles), con una tripulación compuesta por 16 trabajadores, además de tres técnicos, dos guías, una jefa de expedición y el maquinista, lo que garantiza una atención personalizada. A su llegada a Cáceres, los viajeros realizaron una visita a la ciudadela medieval.

Las visitas semanales del Al-Ándalus se perfilan como una oportunidad estratégica para sectores clave como la hostelería, el comercio y los servicios turísticos, que se benefician de la llegada constante de viajeros con alta capacidad de gasto.

Con esta incorporación, Cáceres refuerza su imagen como destino cultural y premium, capaz de atraer propuestas exclusivas sin perder su identidad histórica. La próxima parada, el miércoles que viene, volverá a situar a la ciudad en el itinerario del lujo ferroviario, consolidando una apuesta que mira directamente al turismo de calidad.