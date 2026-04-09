El Colector Universidad de Cáceres, ya ejecutado al 90%, acerca la modernización del saneamiento de la ciudad

El proyecto para modernizar el saneamiento de Cáceres avanza con la recta final del Colector Universidad, ya ejecutado al 90% y con previsión de finalizar en mayo, dentro de una inversión global de 121 millones impulsada por Acuaes y el ayuntamiento.

Recta final del colector clave

Las obras del Colector Universidad encaran su fase final tras alcanzar el 90% de ejecución, según se ha analizado en la Comisión de Seguimiento del convenio entre la sociedad estatal Acuaes y el Ayuntamiento de Cáceres. La infraestructura, de 1.755 metros de longitud y con diámetros de entre 1.000 y 1.200 milímetros, sustituye al anterior colector, que presentaba limitaciones para transportar los caudales actuales.

La presidenta de Acuaes, María Rosa Cobo, y el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, han participado en la reunión celebrada en Madrid junto a responsables técnicos y municipales, donde se ha destacado el "buen ritmo de ejecución" de los trabajos, cuya finalización está prevista para mediados de mayo.

Reunión de la Comisión de Seguimiento de las obras. / CEDIDA

Esta actuación cuenta con una inversión de 3,6 millones de euros, financiada en un 80% con fondos europeos Next Generation, mientras que el resto corresponde al consistorio cacereño.

Un plan de 121 millones para transformar el saneamiento

El colector se integra en un ambicioso programa de mejora del sistema de depuración de la ciudad, que movilizará 121 millones de euros (IVA incluido). Entre las actuaciones más relevantes figura la construcción de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de El Marco.

Según lo previsto, la adjudicación de esta infraestructura se realizará en julio por el Consejo de Administración de Acuaes, lo que permitiría iniciar las obras en otoño. Paralelamente, ya está licitado el contrato para el control de los trabajos.

El plan contempla también la ejecución de nuevos colectores, impulsiones, tres tanques de tormentas y la reconversión de las actuales depuradoras de Capellanías y Malpartida en estaciones de pretratamiento y bombeo.

Ejecución por fases para agilizar los proyectos

La Comisión ha acordado desarrollar el resto de actuaciones mediante una licitación gradual e independiente, con el objetivo de agilizar los plazos y adaptar los proyectos al marco financiero. La primera fase incluirá la agrupación de vertidos mediante estaciones de bombeo (ETBAR) en el polígono de Capellanías y en la carretera de Malpartida, así como tramos finales del Colector Universidad y del Colector Sur.

Obras del Colector Universidad. / CEDIDA

En fases posteriores se abordarán actuaciones como la adecuación de colectores y aliviaderos del ramal Sur, el túnel bypass del Concejo o el encauzamiento del arroyo de la Ribera del Marco. También se intervendrá en el ramal Norte, con mejoras en colectores, tanques de tormentas y aliviaderos.

Calendario condicionado por la aprobación ministerial

La licitación de la primera fase podría producirse a finales de la primavera, una vez que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) apruebe el proyecto. Este paso es clave para que los trabajos puedan comenzar antes de que finalice el año.

El conjunto de actuaciones supone una de las mayores inversiones recientes en infraestructuras hidráulicas en la ciudad y busca dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de saneamiento en Cáceres.