Fito&Fitipaldis desborda las previsiones y hace historia en Cáceres: 18.000 entradas vendidas y lleno hotelero

Cáceres vivirá este sábado una de las grandes citas musicales de la primavera con la llegada de Fito & Fitipaldis al Recinto Ferial, donde la banda incluye una parada de su gira 'Aullidos Tour 25/26'. El concierto ha colgado el cartel de entradas agotadas con 18.000 localidades vendidas, según destaca la concejala de Festejos, Soledad Carrasco, que subraya además la repercusión del evento tanto dentro como fuera de la ciudad. Va a ser uno de los macro conciertos más grandes de la historia de la ciudad. Por poner en contexto, la doble cita de Robe Iniesta en 2024 atrajo a más de 15.000 personas. Pero todavía quedará lejos del recital de Dire Straits en el estadio Príncipe Felipe en el año 1992, al que acudieron unos 35.000 espectadores.

La edil señala que esta respuesta del público "ha demostrado, una vez más, la capacidad de Cáceres para acoger grandes giras y atraer propuestas musicales de referencia", al tiempo que vincula esta cita con el incremento de visitantes durante el fin de semana. En este sentido, incide en que la ocupación hotelera ha rozado el lleno en la capital cacereña coincidiendo con la celebración del recital.

El Ayuntamiento pone el foco en la movilidad y en la seguridad ante la previsión de una asistencia masiva. Para ello, habilita un servicio especial de autobús urbano entre el parque José María Saponi, en la avenida de Alemania, y el Recinto Hípico, con el objetivo de facilitar la llegada de los asistentes y reducir los problemas de tráfico y aparcamiento en el entorno del recinto.

Fotogalería ! Fito en Cáceres / El Periódico

Según explica Carrasco, este dispositivo especial comenzará a funcionar a las 19.30 horas y se mantendrá activo hasta la 1.00 de la madrugada. El servicio contará inicialmente con dos autobuses articulados y se ha planteado con carácter flexible, de modo que pudiera ampliarse en función de la demanda registrada a lo largo de la tarde y la noche. También se podrá acudir en coche, puesto que en el entorno del ferial hay un gran espacio para aparcar.

Según la Aemet, el tiempo parece que va a dar tregua el sábado justo a la hora del inicio del concierto de Fito & Fitipaldis. Pese a que se prevén lluvias en la ciudad ese día, se espera que a partir de las 19.00 horas deje de llover.

Movilidad y accesos

Desde el consistorio se recomienda a los asistentes utilizar este transporte especial como la opción más cómoda para desplazarse hasta el concierto. La concejala de Festejos insiste en que el autobús ha permitido llegar "de forma más rápida" al recinto y ha evitado "esperas innecesarias" tanto en los accesos como en la búsqueda de estacionamiento.

Cedido

El operativo previsto para la jornada ha fijado la apertura de taquilla a las 19.00 horas, la apertura de puertas media hora después y el inicio del concierto a las 21.30 horas. La finalización se estima en torno a las 23.30 horas, aunque el servicio de regreso se prolongará hasta después del espectáculo para facilitar la salida escalonada del público.

Además, el Ayuntamiento pide a quienes acudieran al evento que planificaran con antelación su llegada y siguieran en todo momento las indicaciones de la Policía Local, encargada de coordinar el acceso y la salida del recinto. Carrasco afirma que se trata de uno de los conciertos con mayor afluencia celebrados en el Ferial, lo que obligará a reforzar la organización en una zona que debía absorber miles de desplazamientos en pocas horas.

Apuesta cultural

Más allá del impacto inmediato del concierto, el equipo de Gobierno enmarca esta cita en su estrategia para reforzar la programación cultural de la ciudad. La concejala defiende que este tipo de eventos contribuyen a consolidar a Cáceres como una plaza capaz de entrar en los grandes circuitos musicales y culturales del país.

Fotogalería ! Fito en Cáceres / El Periódico

Carrasco vincula además esta línea de trabajo con la candidatura de Cáceres a Ciudad Europea de la Cultura en 2031 y con la conmemoración, este año, del 40 aniversario de la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad. En su opinión, ambas circunstancias refuerzan la idea de una ciudad que quiere combinar la proyección de su legado histórico con una oferta cultural de gran formato.

La responsable municipal anima finalmente a cacereños y visitantes a disfrutar de una cita que, según ha defendido, va a convertir la ciudad en un espacio de encuentro en torno a la música en directo. Con este concierto, Cáceres vuelve a situarse durante unas horas en el mapa de las grandes giras nacionales, en una noche marcada por la afluencia masiva de público y la expectación generada desde semanas antes.