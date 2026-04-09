Crisis de salud mental en jóvenes: la advertencia de Diana Arroyo, una trabajadora social de Cáceres

Tras completar su titulación, Diana Arroyo, trabajadora social con amplia trayectoria en Cáceres, comenzó a buscar su primer empleo. Fue a través del Colegio de Trabajo Social que encontró una oportunidad en la Universidad de Extremadura, donde se necesitaba un profesional para elaborar un censo. Según recuerda, en la entrevista le explicaron que el objetivo era identificar a todos los estudiantes con discapacidad, comprender su realidad y justificar las medidas de apoyo necesarias para atender sus necesidades específicas.

"Pero yo no quería quedarme solo ahí, quería ir un poco más allá. Además, tengo una hermana con discapacidad que justamente empezaba la universidad ese año, y se me ocurrió que, más que identificar quiénes eran, era fundamental conocer sus necesidades y el tipo de apoyo que requerían. En las etapas previas, en los institutos, existen departamentos de apoyo, pero al llegar a la universidad muchos se encuentran un poco en tierra de nadie. Por ello, la persona que entonces gestionaba el proyecto decidió crear un servicio de atención social para estudiantes con discapacidad, de manera asistencial. Gracias al avance de este proyecto, surgió la Unidad de Atención al Estudiante".

Jóvenes ante la ansiedad y el estrés

La experta centra gran parte de su trabajo en personas con problemas de salud mental, un colectivo que, según señala, se encuentra actualmente desbordado. "Lo que más veo actualmente son los trastornos de ansiedad generalizada y los trastornos ansioso-depresivos. No sé si se debe a la baja tolerancia al fracaso, a la rivalidad entre iguales o al bullying, no conozco el origen exacto. Lo que sí veo es que muchos estudiantes llegan con problemas de ansiedad, sin saber gestionar sus emociones, o quizás con falta de madurez. También puede influir el fracaso de sus expectativas, la dificultad con la vivienda, o cuestiones relacionadas con la salud física y mental. Todos estos factores generan un gran malestar entre los jóvenes, que hoy en día se sienten muy desmotivados".

Talento y resiliencia: una historia de superación

Por otro lado, Arroyo ha destacado una de las experiencias que más le ha impactado desde que trabaja en este ámbito y de la que más aprendizaje ha obtenido. Se trata del caso de un estudiante en situación de protección internacional que llegó con otro idioma y tuvo que matricularse en una universidad española, afrontando el reto de adquirir un nivel alto de español académico. A pesar de partir de una situación compleja, contaba con grandes recursos personales, un elevado nivel educativo y una sólida formación. Gracias a su esfuerzo, logró superar cada curso año a año y acceder a programas específicos que le permitieron avanzar hacia su inserción laboral. Su historia resultó especialmente significativa por su enorme motivación para trabajar, de hecho, finalizó sus estudios mientras trabajaba en el sector de la hostelería, debido a la falta de recursos económicos tras la finalización de las ayudas. Durante su estancia, también tuvo importantes dificultades para acceder a una vivienda en Cáceres, lo que requirió la intervención y el apoyo de profesionales que confiaron en su potencial. En la actualidad, ha concluido su titulación y trabaja en Madrid en una multinacional, favorecido también por su dominio de varios idiomas.

Por último, subraya la necesidad de promover un cambio de actitudes y de ofrecer oportunidades a quienes son diferentes, en todos los ámbitos. Destaca que el simple hecho de sentarse a escuchar ya supone una gran fuente de enriquecimiento personal y recuerda que todas las personas cuentan.