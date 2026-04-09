Estafa en el alquiler: dos acusados, a juicio por ocupar una vivienda sin pagar en Cáceres

Dos personas se enfrentarán a juicio en Cáceres acusadas de un delito de estafa tras ocupar durante más de un año una vivienda cedida por su propietario sin abonar la renta pactada ni los suministros, segúnse desprende del escrito de acusación de la Fiscalía Provincial.

Origen del caso

Los hechos se remontan a octubre de 2023, cuando el propietario cedió gratuitamente el uso de la vivienda a los acusados, con el compromiso de formalizar un contrato de alquiler tras dos meses y comenzar a abonar 150 euros mensuales, además de los recibos de agua y luz. Sin embargo, los acusados nunca cumplieron su promesa y permanecieron en el inmueble hasta -al menos- julio de 2025 sin efectuar ningún pago.

La Fiscalía califica estos hechos como constitutivos de un delito de estafa, conforme al artículo 248 del Código Penal, y señala que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal de los acusados.

Penas de prisión

Por ello, el Ministerio Público solicita para cada uno una pena de un año y seis meses de prisión, así como la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, además del pago de las costas procesales.

En materia de responsabilidad civil, se plantea el desalojo de la vivienda en caso de que los acusados continúen ocupándola y la obligación de indemnizar al propietario por el alquiler adeudado, calculado en 150 euros mensuales desde enero de 2024 hasta la efectiva desocupación, así como por los recibos de agua y luz no abonados, con intereses legales hasta su pago.

La acusación se sustenta en el examen de los acusados, declaraciones de testigos y documentación recabada durante las diligencias previas, que fueron elevadas a procedimiento abreviado por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Cáceres.

El caso será juzgado el 14 de abril en el Juzgado de lo Penal de Cáceres, donde se determinará la responsabilidad de los acusados y las posibles medidas de resarcimiento al propietario.

La Fiscalía ha destacado que los hechos demuestran la importancia de formalizar los contratos de alquiler y garantizar que los acuerdos sean respetados, evitando perjuicios económicos a los propietarios y situaciones de ocupación irregular de inmuebles.