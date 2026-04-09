La Iglesia sale de su espacio habitual y dialoga con el alumnado sénior en Cáceres sobre financiación

La Diócesis de Coria-Cáceres celebró este martes 7 de abril en el Paraninfo de la Facultad de Filosofía y Letras un encuentro con la Universidad de Mayores de Extremadura para explicar su actividad pastoral, social y económica y responder de forma directa a las preguntas del alumnado sénior. La cita había sido convocada bajo el título "¿Qué podemos hacer juntos? Una propuesta de la Iglesia".

Un encuentro para explicar la Iglesia de cerca

El acto dejó una imagen poco habitual pero significativa en la capital cacereña: la de una institución como la Iglesia saliendo de su espacio más reconocible para instalarse en el terreno universitario, frente a un público sénior dispuesto a escuchar, preguntar y contrastar. La iniciativa, promovida por la diócesis junto a la Universidad de Mayores de Extremadura, se planteó precisamente como un espacio de diálogo abierto, sin un formato rígido y con voluntad divulgativa.

La sesión fue inaugurada por el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido Arriero, y contó con la participación de Carlos Piñero Mariño y Lorena Jorna Boticario, miembros de la Comisión de Sostenimiento. Ambos fueron los encargados de desgranar los principales datos de la Memoria de Actividades y de aterrizar, con ejemplos concretos, el alcance de la presencia de la Iglesia en el territorio.

En una ciudad como Cáceres, donde conviven el peso histórico de la tradición religiosa y una sociedad cada vez más plural y exigente con la rendición de cuentas, el formato elegido no es un detalle menor. La diócesis no solo quiso exponer datos, sino hacerlo ante un auditorio habituado a la reflexión, con margen para la duda y el contraste. Ahí estuvo una de las claves de la jornada.

La financiación, en el centro del debate

Uno de los asuntos que más interés suscitó fue el de la financiación de la Iglesia, un terreno a menudo rodeado de simplificaciones. Durante la sesión se insistió en desmontar algunos de los tópicos más extendidos y se trasladó a los asistentes que el sostenimiento de la institución depende en gran medida de la asignación tributaria y de las donaciones particulares, no de una financiación directa del Estado ni de un pago público de los "sueldos" de los sacerdotes, tal y como subrayaron los organizadores y como recogen los materiales de la campaña Xtantos.

Sobre ese punto se presentaron también la campaña Xtantos y el proyecto Línea 105 Xtantos, una iniciativa del secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia vinculada al número de la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta y concebida para acercar al público la labor social y espiritual que desarrolla en el ámbito local. La Conferencia Episcopal ha mantenido activa esta línea en las campañas recientes, incluida la de 2026.

El interés despertado por estas explicaciones no fue solo teórico. Según la organización, varios asistentes mostraron su voluntad de implicarse en la iniciativa y algunos llegaron a inscribirse al término del encuentro. Ese dato da una pista del tono que tuvo la sesión: menos centrado en la confrontación ideológica y más en el contacto directo con una realidad que muchos reconocieron conocer solo de forma parcial.

El peso social de la Iglesia en la provincia

La diócesis quiso poner sobre la mesa no solo su estructura económica, sino también el alcance social de su actividad. En ese marco, los ponentes incidieron en la red asistencial que sostiene la institución y en el rendimiento social que, según defendieron, tienen los recursos invertidos. También destacaron el papel que desempeñan las entidades eclesiales en ámbitos como la atención a mayores y la respuesta cotidiana a situaciones de vulnerabilidad.

Ese enfoque conecta con una realidad muy presente en Extremadura, donde el envejecimiento de la población, la dispersión territorial y la necesidad de servicios de proximidad han reforzado históricamente el papel de redes asistenciales implantadas en el territorio. En muchas comarcas cacereñas, la presencia de recursos vinculados a la Iglesia ha funcionado durante años como apoyo complementario allí donde el mapa asistencial resulta más frágil o menos cercano.

Durante la exposición se defendió, además, la idea de una gestión eficiente de los recursos. Los datos y comparaciones aportados por los ponentes fueron presentados como parte de ese ejercicio de transparencia con el que la diócesis buscó explicar no solo cuánto hace, sino cómo lo hace y con qué impacto, siempre desde su propia memoria de actividad y su balance interno.

Preguntas abiertas y combate contra los estereotipos

El encuentro ganó temperatura informativa en el turno de preguntas. El formato abierto permitió a los asistentes interpelar a los responsables diocesanos sobre el día a día de la Iglesia, su papel actual en la sociedad y la imagen pública que proyecta. A partir de ahí se generó un diálogo cercano, con intervenciones centradas tanto en la financiación como en la percepción social de la institución.

El obispo en la conferencia. / Cedida a El Periódico

Entre los participantes surgió también la reflexión sobre la información sesgada que, a juicio de parte del público, circula con frecuencia sobre la Iglesia. Los organizadores defendieron la necesidad de insistir en este tipo de espacios divulgativos, convencidos de que el conocimiento directo ayuda a desmontar estereotipos y a sustituir las consignas por datos y experiencias concretas.

En el fondo, la jornada dejó una pregunta de mayor alcance para la realidad cacereña: hasta qué punto instituciones con fuerte arraigo histórico son capaces de encontrar hoy nuevos lenguajes para relacionarse con una ciudadanía más crítica, más informada y menos dispuesta a aceptar relatos cerrados. La respuesta de la diócesis, al menos en este acto, fue apostar por la conversación directa.

Una experiencia que podría repetirse

El balance final fue considerado "muy positivo" por la organización, que ya contempla repetir la experiencia para llegar a más personas. La valoración encaja con el tono de una sesión que, lejos de quedarse en una exposición unidireccional, buscó abrir una puerta a futuras colaboraciones con públicos no siempre habituales en este tipo de convocatorias.

'¿Qué podemos hacer juntos'', lema de la charla. / Cedida a El Periódico

El acto concluyó con un agradecimiento expreso a María José García Berzosa y Beatriz Vicedo Álvarez, responsables de la coordinación y la gestión en la Universidad de Mayores, que ejercieron como anfitrionas del encuentro. La convocatoria del 7 de abril en el Paraninfo ya había sido anunciada por la diócesis el pasado 26 de marzo como una apuesta por el diálogo y la transparencia entre la institución eclesial y la sociedad civil.

Más allá del contenido concreto de la sesión, la imagen que deja el acto tiene también lectura local. En Cáceres, donde universidad, tejido asociativo e instituciones tradicionales conviven en un espacio urbano de escala manejable, este tipo de iniciativas aspiran a algo más que a informar: buscan reordenar la conversación pública. Y hacerlo, además, desde una pregunta compartida que sirvió de título al encuentro: "¿Qué podemos hacer juntos?".