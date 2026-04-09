Paso clave para construir el aeródromo en Cáceres: la Junta de Extremadura licita la redacción del proyecto

La Junta de Extremadura ha sacado a licitación la redacción del proyecto de construcción y la documentación necesaria para impulsar el aeródromo de uso restringido de Cáceres, una actuación presupuestada en 225.000 euros y con un plazo de ejecución de 34 meses, según la información difundida por el Ejecutivo autonómico.

Un paso administrativo clave para el aeródromo

La licitación publicada este jueves por la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda abre una nueva fase para una infraestructura de la que el Gobierno extremeño ha venido defendiendo su valor estratégico para la provincia de Cáceres. La Junta ha enmarcado este plan como el futuro primer aeródromo de uso restringido especializado legalizado en la provincia cacereña, frente a la mayor implantación de este tipo de instalaciones en la provincia de Badajoz.

El contrato ahora licitado no corresponde todavía a la obra, sino al paquete técnico previo que debe servir de base para autorizarla. En concreto, incluye la redacción del proyecto de construcción y la preparación de la documentación ambiental y aeronáutica exigida para la tramitación.

Panel de presentación del aeródromo de Cáceres. / Junta de Extremadura

Según la información trasladada por la Junta, el presupuesto base de licitación asciende a 225.000 euros, IVA incluido, y el plazo para presentar ofertas es de 16 días naturales. La duración prevista para ejecutar este encargo técnico es de 34 meses.

Qué deberá incluir el proyecto

El futuro proyecto constructivo será el documento de referencia para iniciar los distintos procedimientos administrativos vinculados al establecimiento de la infraestructura. Entre ellos figuran la obtención del informe de compatibilidad del espacio aéreo, la tramitación ambiental y la acreditación del cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad operacional exigidas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

La documentación deberá permitir, por tanto, avanzar en varios frentes al mismo tiempo: el urbanístico, el ambiental y el aeronáutico. En paralelo, para el informe o certificado de compatibilidad del espacio aéreo, la Dirección General de Movilidad y Transportes elaborará otra documentación técnica más simplificada, de acuerdo con la nota difundida por el Ejecutivo autonómico.

Carlos Gil

Este movimiento administrativo reabre además un proyecto con antecedentes en Extremadura. El DOE ya publicó en 2015 una convocatoria para la contratación de la obra de "construcción de aeródromo de uso restringido en Cáceres", lo que evidencia que la iniciativa arrastra recorrido previo y distintas fases administrativas desde hace más de una década.

Ubicación prevista, al oeste de Cáceres

La actuación se diseña en el entorno de la ciudad de Cáceres, al oeste del núcleo urbano. La ubicación prevista se sitúa en las parcelas 16, 17, 18 y 19 del polígono 19 del término municipal en una zona conocida como Marradas de la Sociedad, a una distancia aproximada de ocho kilómetros por carretera respecto al casco urbano, según la descripción técnica incluida en la nota remitida por la Junta.

Para la capital cacereña, el proyecto tiene relevancia territorial por su posible impacto en la conectividad y por la reserva de espacio para usos aeronáuticos, de emergencia y deportivos en las proximidades de la ciudad.

Pista principal, hangares y helisuperficie

La instalación proyectada contempla un diseño integral de la infraestructura aeronáutica. El esquema inicial incluye una pista principal orientada conforme a los vientos predominantes, una calle de rodaje, una plataforma de estacionamiento con hangares y una zona reservada para edificaciones auxiliares como oficinas, cafetería o vestuarios.

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Junto a ello, el planteamiento incorpora una pista específica para vuelo a vela, otra destinada a aeromodelismo y una helisuperficie pensada para operaciones de emergencia y servicios sanitarios, lo que amplía el abanico de usos previstos para la futura instalación.

El aeródromo dispondría también de ayudas visuales a la navegación, como manga de viento y señalización horizontal y vertical, además de instalaciones auxiliares para el servicio de salvamento y extinción de incendios.

Servicios básicos y acceso viario

El proyecto incluirá igualmente los servicios imprescindibles para el funcionamiento ordinario del recinto: suministro eléctrico, abastecimiento de agua, depósito para combustible, accesos viarios y zonas de aparcamiento.

Todo ese conjunto deberá quedar definido en el documento técnico que ahora sale a concurso, paso previo a cualquier decisión posterior sobre la ejecución material de la infraestructura.

La iniciativa se inserta en una estrategia que la Junta ha defendido públicamente en los últimos años para dotar a la provincia de Cáceres de una instalación de estas características. En marzo de 2025, el Ejecutivo autonómico sostuvo que su objetivo era que la ciudad dispusiera de este aeródromo en un horizonte de cuatro años. Sin embargo, ya parece complicado. Solo la redacción del proyecto se demorará casi tres años, y posteriormente será necesario licitar también la construcción.