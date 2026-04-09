Agenda cultural
Un piromusical inaugura la programación especial del centenario del Gran Teatro cacereño
El Gran Teatro de Cáceres celebra el inicio de su centenario con una semana cultural que incluye música de Nacho Vegas, teatro, comedia y espectáculos piromusicales, consolidando su papel cultural en la ciudad
El Gran Teatro de Cáceres inicia la celebración de su centenario (abrió sus puertas el 23 de abril de 1926) con una semana cultural que combina música (concierto de Nacho Vegas), teatro, comedia y espectáculos al aire libre (piromusicales), consolidando su papel como epicentro cultural de la ciudad.
Talento joven
El 9 de abril tendrá lugar ‘Los Jueves al Son: The Holy Divers + The Bee Jinx’, un concierto protagonizado por dos bandas del IES El Brocense, formadas por jóvenes de 14 a 16 años. Bajo la dirección de José Antonio Delgado, los grupos presentan temas propios y versiones de rock y metal, mostrando el talento emergente de la nueva generación.
El 10 de abril, la iniciativa ‘La Escena se asoma’ llevará la música y la escena teatral a la calle con la actuación de Lorena del Campo y Mariachi Sur frente a la fachada del Gran Teatro. Esta propuesta busca acercar la cultura a la ciudadanía en un formato abierto y festivo, transformando el espacio urbano en un escenario artístico.
Esa misma noche, en la Plaza Mayor de Cáceres, se celebrará el espectáculo ‘Cáceres al Cielo: Fusión, Flotados y Piromusical’, que supone la combinación de música, puesta en escena y efectos visuales para ofrecer “una experiencia sensorial única y que marca oficialmente el inicio de los actos del centenario”, según informan desde la organización del Gran Teatro.
El 11 de abril subirá al escenario del Gran Teatro Nacho Vegas con su gira ‘Vidas Semipreciosas’, presentando su nuevo trabajo musical. Vegas, consolidado como una de las voces más respetadas de la música de autor, combina un estilo inconfundible con letras comprometidas y un imaginario artístico cuidado.
El 12 de abril, la comedia llega de la mano de Paco y Maite con ‘Matrimonio Imperfecto’. Los creadores de ‘You Jaja’ (que acumula casi 400.000 suscriptores en YouTube) trasladan sus chistes y monólogos del éxito en redes sociales al escenario, ofreciendo un espectáculo lleno de humor cotidiano para disfrutar en familia o con amigos.
Con esta programación, el Gran Teatro de Cáceres “refuerza su vocación de abrir la cultura a toda la ciudad, combinando tradición y modernidad y ofreciendo actividades para todos los públicos durante la celebración de su centenario”.
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