La plaza Mayor de Cáceres se transforma: ya está en pie el escenario del estreno del centenario del Gran Teatro

La plaza Mayor de Cáceres ya se está preparando para una de las citas más importantes de la programación del centenario del Gran Teatro. Un gran escenario se ha montado justo delante de las escalinatas del consistorio para acoger un espectáculo piromusical que tendrá lugar este viernes. Además, en la tarde de este jueves ya se está dejando todo preparado para su celebración.

Se trata del espectáculo 'Cáceres al Cielo: Fusión, Flotados y Piromusical', que supone la combinación de música, puesta en escena y efectos visuales para ofrecer "una experiencia sensorial única y que marca oficialmente el inicio de los actos del centenario".

Más actos

Ese mismo día tendrá lugar el acto 'La escena se asoma', que llevará la música y la escena teatral a la calle con la actuación de Lorena del Campo y Mariachi Sur frente a la fachada del Gran Teatro. Esta propuesta busca acercar la cultura a la ciudadanía en un formato abierto y festivo, transformando el espacio urbano en un escenario artístico.

El 11 de abril subirá al escenario del Gran Teatro Nacho Vegas con su gira ‘Vidas Semipreciosas’, presentando su nuevo trabajo musical. Vegas, consolidado como una de las voces más respetadas de la música de autor, combina un estilo inconfundible con letras comprometidas y un imaginario artístico cuidado.

El 12 de abril, la comedia llega de la mano de Paco y Maite con ‘Matrimonio Imperfecto’. Los creadores de ‘You Jaja’ (que acumula casi 400.000 suscriptores en YouTube) trasladan sus chistes y monólogos del éxito en redes sociales al escenario, ofreciendo un espectáculo lleno de humor cotidiano para disfrutar en familia o con amigos.

Con esta programación, el Gran Teatro de Cáceres “refuerza su vocación de abrir la cultura a toda la ciudad, combinando tradición y modernidad y ofreciendo actividades para todos los públicos durante la celebración de su centenario”.