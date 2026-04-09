El PSOE de Cáceres impulsa la campaña "Elige la escuela pública" para reforzar la educación pública en la ciudad

La Agrupación Socialista de Cáceres ha presentado este martes su campaña "Elige la escuela pública", una iniciativa con la que busca fomentar la matriculación en los centros públicos de la ciudad coincidiendo con la apertura del proceso de admisión para el próximo curso. En Extremadura, el plazo general para presentar solicitudes en Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato arranca este 9 de abril y se prolongará hasta las 14.00 horas del 22 de abril.

Una campaña en pleno inicio del calendario escolar

La iniciativa del PSOE local llega en un momento clave para muchas familias cacereñas, justo cuando comienza la cuenta atrás para elegir centro educativo de cara al curso 2026-2027. Bajo el lema "Elige la escuela pública", la agrupación quiere reforzar la idea de que la red pública debe seguir siendo el eje del sistema educativo en la ciudad, tanto por su vocación universal como por su capacidad, según defendió la formación, para corregir desigualdades de origen.

La secretaria de Educación de la agrupación, Sonia Pérez, sostuvo durante la presentación que la escuela pública debe funcionar como "un pilar de igualdad real" y defendió que una enseñanza pública de calidad es "propulsora de igualdad de oportunidades" y "compensadora de desigualdades". El mensaje político de la campaña busca situar el debate educativo en dos planos muy concretos: la equidad en el acceso y la calidad de los recursos públicos. Estas declaraciones proceden de la información facilitada por la propia agrupación socialista.

En una ciudad como Cáceres, donde cada primavera se repite el debate sobre la elección de centro, el mensaje no es menor. La campaña llega además cuando la Junta tiene ya activado el procedimiento general de admisión en los centros sostenidos con fondos públicos, un proceso que afecta a las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

La atención a la diversidad, uno de los ejes del mensaje

La responsable socialista puso el foco en la capacidad de la red pública para atender perfiles diversos de alumnado. Según trasladó, los centros públicos de Cáceres cuentan con reserva de plazas para alumnado con necesidades educativas especiales, para casos de incorporación tardía, exclusión social y compensación educativa, así como para deportistas de alto rendimiento o estudiantes que compatibilizan su formación con enseñanzas de conservatorio. Esas afirmaciones forman parte del argumentario de la campaña presentado por el PSOE y se exponen como posición política de la agrupación.

Junto a esa defensa de la inclusión, la campaña subraya también el peso de los proyectos educativos y de los servicios complementarios asociados a la enseñanza pública. Entre ellos, Pérez citó transporte escolar, aulas matinales, comedores, residencias escolares, becas y ayudas al estudio, además de apoyos para alumnado con necesidades específicas o con enfermedades que les impiden acudir con normalidad al centro. En la información oficial de escolarización de Extremadura, la red pública y los centros sostenidos con fondos públicos articulan el procedimiento de acceso a través de Rayuela y de las oficinas de escolarización, dentro del marco regulado por la Junta para el curso 2026-2027.

El PSOE añade a ese discurso la defensa de un sistema de zonificación y baremación "claro" para garantizar la transparencia en el acceso. Aunque la agrupación no detalló en su nota los criterios concretos, el procedimiento oficial de admisión sí está regulado por la Administración autonómica y cuenta con normativa, calendario, simulador de puntuación, oficinas de escolarización y canales de consulta habilitados para las familias.

Reclamación de más inversión en comedor y transporte

La campaña no se limita a animar a las familias a elegir la pública. También incorpora una reclamación política directa: aumentar la inversión en los servicios complementarios. Sonia Pérez defendió reforzar y asegurar especialmente los servicios de comedor escolar y transporte, al entender que son piezas básicas para facilitar la conciliación de muchas familias cacereñas y sostener la igualdad real entre barrios y entornos distintos.

"Defender la pública implica dotarla de los recursos necesarios para que sus proyectos sigan siendo el referente de excelencia en nuestra ciudad", ha señalado la secretaria de Educación, según la información difundida por la agrupación. La frase resume el enfoque de la campaña: la defensa del modelo público no solo como una cuestión ideológica, sino también presupuestaria.

Ese planteamiento conecta con una realidad muy reconocible en Cáceres y en el conjunto de Extremadura. En una comunidad con núcleos dispersos, necesidades de movilidad y distintos ritmos laborales y familiares, los servicios que rodean la escolarización pesan tanto como la propia oferta académica. De ahí que el debate sobre la pública no se limite al aula, sino que alcance también a los apoyos que permiten que esa plaza sea realmente accesible.

Fechas, Rayuela y atención presencial

En el plano práctico, el calendario ya está en marcha. La Junta de Extremadura fija entre el 9 de abril y las 14.00 horas del 22 de abril de 2026 el plazo general de presentación de solicitudes del procedimiento de admisión. La recomendación oficial es realizar el trámite de forma telemática a través de la plataforma Rayuela, utilizada para la gestión educativa en la comunidad autónoma.

Para quienes no dispongan de medios digitales, sigue existiendo la vía presencial mediante la presentación de la documentación en el centro elegido como primera opción, tal y como recordó también la agrupación socialista. Además, la red autonómica mantiene oficinas de escolarización para informar sobre la oferta educativa y resolver dudas relativas al procedimiento.

En el caso de Cáceres, la comisión y oficina de escolarización para Secundaria figura en la Delegación Provincial de Educación, en la avenida Clara Campoamor, 2, quinta planta, con atención en el horario publicado por Educarex. Ese punto oficial de referencia resulta especialmente útil para las familias que necesiten aclarar baremos, documentación o incidencias del proceso.

Una ofensiva política con la escuela como argumento

La campaña presentada por el PSOE local se inserta en un terreno especialmente sensible en cualquier ciudad: el de la elección educativa de las familias. En Cáceres, donde conviven centros de distinta titularidad y proyectos muy diversos, apelar a la escuela pública supone abrir un debate que es a la vez pedagógico, social y político.

Los socialistas quieren convertir este inicio del proceso de admisión en una oportunidad para reivindicar una red que consideran vertebradora de la ciudad. Su discurso pone el acento en que la pública garantiza plazas, diversidad, transparencia en el acceso y servicios de acompañamiento para las familias. Al mismo tiempo, utiliza el arranque del calendario oficial para trasladar un mensaje de movilización y confianza en los centros públicos.

Con el procedimiento ya abierto y el plazo corriendo desde este miércoles, serán ahora las familias cacereñas las que empiecen a tomar decisiones. Y, como ocurre cada curso, esa elección volverá a medir no solo preferencias educativas, sino también la fortaleza del modelo público en la capital cacereña