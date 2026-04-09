'Tiempo Negro' de Cáceres arranca con una conferencia de Encarnación Lemus sobre el exilio republicano y América

La historiadora extremeña Encarnación Lemus López será la encargada de inaugurar la tercera edición del programa 'Tiempo Negro', una iniciativa impulsada por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres que busca profundizar en episodios clave de la historia reciente de España desde una perspectiva divulgativa y rigurosa.

La conferencia inaugural, titulada 'América: tierra de esperanza para los republicanos españoles', se celebrará este jueves 9 de abril a las 19.00 horas en el Salón de Actos del Edificio Pintores 10, en Cáceres. En ella, Lemus analizará el exilio de miles de republicanos tras la Guerra Civil, obligados a abandonar el país por motivos políticos, y su posterior asentamiento en distintos países del continente americano.

La ponente abordará no solo las circunstancias de ese éxodo forzado, sino también los procesos de integración en las sociedades de acogida, así como el papel activo que muchos exiliados desempeñaron en ámbitos culturales, sociales y políticos en sus nuevos destinos. Un recorrido que permite entender el impacto humano y colectivo de uno de los episodios más significativos del siglo XX español.

Biografía

Nacida en Villafranca de los Barros, Lemus López cuenta con una dilatada trayectoria académica. Es catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Huelva y ha desarrollado parte de su labor docente e investigadora en universidades internacionales como Michigan, París-Diderot, Santiago de Chile o Florencia.

Especializada en el estudio del exilio republicano y la transición española, ha publicado más de una treintena de libros y artículos científicos. Su obra más reciente, 'Ellas. Las estudiantes de la residencia de Señoritas', fue reconocida en 2023 con el Premio Nacional de Historia, consolidando su posición como una de las voces más destacadas en el ámbito de la historiografía contemporánea.

Además, en la actualidad dirige la colección 'Memoria Democrática' del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, desde donde continúa impulsando la investigación y difusión de trabajos relacionados con la memoria histórica.

Con esta primera conferencia, el programa 'Tiempo Negro' arranca una nueva edición que vuelve a situar el foco en la recuperación y análisis del pasado reciente, ofreciendo al público la oportunidad de acercarse a episodios fundamentales de la historia desde la mirada de especialistas de reconocido prestigio.