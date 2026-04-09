Agenda cultural
Tres experiencias culturales que no te puedes perder en Cáceres
Desde el taller creativo de Daniel Muñoz hasta la poesía musical de Jesús Parra y el flamenco con memoria de 'Flamenco y República'
Propuestas muy diversas en la ciudad.
Daniel Muñoz imparte en el Museo Helga de Alvear el taller 'Un lugar sin leyendas'
El artista extremeño Daniel Muñoz llevará a cabo los días 9 y 10 de abril de 2026 el taller creativo 'Un lugar sin leyendas' en el Museo Helga de Alvear. Dirigido al público adulto migrante, el taller propone un espacio de creación colectiva y reflexión sobre conceptos como origen, destino, viaje, hogar y familia. Durante la actividad, los participantes reinterpretarán guías de viaje tradicionales, superponiendo sus experiencias personales y biográficas, para elaborar un dibujo mural colectivo que dará lugar a una nueva guía comunitaria. La obra busca ofrecer una mirada plural sobre la migración y visibilizar las historias de quienes participan, abordando también temas como racismo y xenofobia.
La iniciativa forma parte del proyecto Un Museo Abierto al Mundo, impulsado por el museo en colaboración con la Fundación La Caixa, que fomenta el diálogo cultural y la participación activa de la población migrante en la vida del museo.
Jesús Parra presenta 'Poemario Español' en el Hotel Extremadura
El artista segoviano Jesús Parra, conocido por poner música a grandes poemas en castellano durante más de una década, ofrecerá el próximo 9 de abril el espectáculo 'Poemario Español' en el Hotel Extremadura de Cáceres. La actuación está organizada por la Asociación Musical Cacereña.
'Flamenco y República': música, historia y memoria en el Ateneo
Este jueves, de 19.30 a 22.30, el Ateneo de Cáceres acogerá Flamenco y República: Cante, guitarra y memoria, un encuentro que combina conferencia y actuación en directo para explorar la dimensión social y política del flamenco. La sesión contará con la intervención del conferenciante Antonio Alcántara, junto a una parte musical con cante y guitarra en vivo. Durante el evento se reflexionará sobre cómo el flamenco, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, ha sido históricamente un vehículo de identidad, memoria y crítica social.
Esta propuesta forma parte de las iniciativas culturales de Cáceres que buscan acercar el flamenco desde una perspectiva divulgativa, combinando palabra y música para ofrecer una experiencia completa y accesible al público.
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