Tres experiencias culturales que no te puedes perder en Cáceres

Propuestas muy diversas en la ciudad.

Daniel Muñoz imparte en el Museo Helga de Alvear el taller 'Un lugar sin leyendas'

El artista extremeño Daniel Muñoz llevará a cabo los días 9 y 10 de abril de 2026 el taller creativo 'Un lugar sin leyendas' en el Museo Helga de Alvear. Dirigido al público adulto migrante, el taller propone un espacio de creación colectiva y reflexión sobre conceptos como origen, destino, viaje, hogar y familia. Durante la actividad, los participantes reinterpretarán guías de viaje tradicionales, superponiendo sus experiencias personales y biográficas, para elaborar un dibujo mural colectivo que dará lugar a una nueva guía comunitaria. La obra busca ofrecer una mirada plural sobre la migración y visibilizar las historias de quienes participan, abordando también temas como racismo y xenofobia.

La iniciativa forma parte del proyecto Un Museo Abierto al Mundo, impulsado por el museo en colaboración con la Fundación La Caixa, que fomenta el diálogo cultural y la participación activa de la población migrante en la vida del museo.

Jesús Parra presenta 'Poemario Español' en el Hotel Extremadura

El artista segoviano Jesús Parra, conocido por poner música a grandes poemas en castellano durante más de una década, ofrecerá el próximo 9 de abril el espectáculo 'Poemario Español' en el Hotel Extremadura de Cáceres. La actuación está organizada por la Asociación Musical Cacereña.

'Flamenco y República': música, historia y memoria en el Ateneo

Este jueves, de 19.30 a 22.30, el Ateneo de Cáceres acogerá Flamenco y República: Cante, guitarra y memoria, un encuentro que combina conferencia y actuación en directo para explorar la dimensión social y política del flamenco. La sesión contará con la intervención del conferenciante Antonio Alcántara, junto a una parte musical con cante y guitarra en vivo. Durante el evento se reflexionará sobre cómo el flamenco, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, ha sido históricamente un vehículo de identidad, memoria y crítica social.

Esta propuesta forma parte de las iniciativas culturales de Cáceres que buscan acercar el flamenco desde una perspectiva divulgativa, combinando palabra y música para ofrecer una experiencia completa y accesible al público.