El actor cacereño Alberto Amarilla recuerda a su familia de La Cumbre en el concurso 'Pasapalabra'

El actor cacereño Alberto Amarilla dejó uno de los momentos más cercanos de su reciente paso por el concurso televisivo Pasapalabra, al aprovechar su intervención para enviar un saludo muy especial al municipio de La Cumbre, donde residen parte de sus familiares.

Durante el programa, Amarilla recordó a su tío Galo y a su tía Angelines, vecina muy conocida en el pueblo y vinculada durante años al hospital de la Casa Verde por problemas de movilidad. El actor quiso hacer extensivo su mensaje a todos los vecinos de la localidad, en un gesto que conectó con sus raíces familiares y con el entorno rural de la provincia.

El intérprete también tuvo palabras para Puebla del Río, localidad sevillana vinculada a la cantante Pastora Soler, donde reside su amigo Chincho, al que definió como "gran fan" del programa.

Trayectoria consolidada en cine y televisión

Nacido en Cáceres en 1980, Alberto Amarilla ha desarrollado una sólida carrera en cine, televisión y teatro. Se formó como actor en Málaga y alcanzó notoriedad en los años 2000 con series como 'Mis adorables vecinos' o '7 vidas', además de participar en películas como 'Mar adentro' o 'El camino de los ingleses', por la que fue nominado al Goya como actor revelación.

En los últimos años ha seguido ampliando su trayectoria con papeles en series de gran difusión como 'La casa de papel' o 'Amar es para siempre', consolidándose como uno de los rostros extremeños más reconocibles del panorama audiovisual.

Una voz de referencia en la música española

El guiño a Puebla del Río conecta también con la figura de Pastora Soler, una de las voces más destacadas del panorama musical español. Nacida en Coria del Río, inició su carrera desde muy joven en el ámbito del flamenco y evolucionó hacia el pop melódico, logrando reconocimiento nacional e internacional.

Entre sus hitos más conocidos figura su participación en Eurovisión 2012 con el tema 'Quédate conmigo', además de una trayectoria marcada por colaboraciones con grandes artistas y numerosos premios en la industria musical.

Se trata de un gesto que trasciende la pantalla

El municipio de La Cumbre, al que Amarilla dirigió su saludo, forma parte del entorno rural cacereño y mantiene una fuerte identidad ligada a la vida tradicional, la cercanía vecinal y el arraigo familiar. Como ocurre en muchos pueblos de la provincia, su población ha conservado costumbres y vínculos comunitarios que siguen siendo fundamentales en la vida cotidiana.

El gesto del actor en televisión pone así el foco en estos pequeños núcleos, donde la emigración y las trayectorias personales mantienen aún un fuerte vínculo con el origen. Un recordatorio de que, incluso desde los grandes escenarios mediáticos, las raíces siguen presentes.

La intervención de Amarilla en Pasapalabra no fue solo una anécdota televisiva, sino también una forma de visibilizar el vínculo entre los extremeños y sus pueblos. En un formato de entretenimiento nacional, el actor llevó hasta la pantalla nombres propios y lugares que forman parte de su historia personal, reforzando esa conexión entre lo local y lo mediático que tantas veces define la identidad de quienes, como él, han construido su carrera fuera sin perder el origen.