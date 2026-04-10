Cáceres acogerá una jornada gratuita para fomentar la economía social con espacios de aprendizaje y networking

El Ayuntamiento de Cáceres respalda la celebración de la jornada 'Conecta, crea y emprende. La economía social en Extremadura', una iniciativa organizada por la Acción contra el Hambre en el marco del programa europeo Erasmus+ Creasse. El encuentro tendrá lugar el próximo 15 de abril en el Complejo Cultural San Francisco, en horario de 9.30 a 13.45 horas.

Se trata de una jornada abierta y gratuita que pretende reunir a personas emprendedoras, entidades sociales y proyectos innovadores con el objetivo de fomentar un modelo económico más sostenible, inclusivo y vinculado al territorio. La propuesta combina espacios de aprendizaje, intercambio de experiencias y generación de oportunidades dentro del ecosistema emprendedor regional.

El concejal de Recursos Humanos y Empresa, Emilio Borrega, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para el desarrollo local. “Contribuyen a dinamizar el tejido económico y a fomentar modelos empresariales que ponen en el centro a las personas, el empleo de calidad y el desarrollo sostenible”, ha señalado.

Borrega enmarcó esta jornada en el contexto del crecimiento emprendedor de la ciudad. Según el último informe GEM elaborado por la Universidad de Extremadura y la Cámara de Comercio de Cáceres, correspondiente a 2024 y 2025, Cáceres se posiciona como líder regional en emprendimiento, con una tasa de actividad empresarial del 8,8%, la más alta registrada desde 1994 y por encima de la media nacional, situada en el 5,7%.

“El Ayuntamiento tiene claro que debemos seguir trabajando junto a emprendedores y colectivos que generan empleo, riqueza y oportunidades. Jornadas como esta son un ejemplo claro de esa línea de trabajo”, ha añadido el edil.

Cartel de la jornada. / Concejalía de Juventud Ayto. Cáceres.

Programación

La programación arrancará con una bienvenida institucional a las 10.00 horas, tras la cual se celebrará una mesa de diálogo con entidades destacadas del ámbito de la economía social como REAS, Fundecyt-Pctex y Fundación Cooprado, que compartirán experiencias y buenas prácticas.

Posteriormente, se desarrollarán dos espacios simultáneos de networking. Uno de ellos estará orientado a facilitar el intercambio de ideas y la creación de sinergias entre los asistentes, mientras que el otro reunirá a más de 20 entidades y proyectos del territorio, incluyendo universidades, iniciativas de economía circular, empleo inclusivo y producción local.

El evento contará además con una zona expositiva en el Claustro García Matos, donde se instalarán diez stands de productores y proyectos locales, así como un concurso de ideas emprendedoras en el que distintas iniciativas podrán presentar sus propuestas ante un jurado especializado.

Oportunidad

Laura Gil, técnica de programas europeos de inclusión sociolaboral de Acción contra el Hambre, subrayó por su parte el carácter práctico de la jornada, diseñada para “conectar, generar soluciones y fortalecer el ecosistema emprendedor desde una perspectiva social”.

Desde el Ayuntamiento se ha reiterado el compromiso con este tipo de propuestas. “Respaldamos todas aquellas iniciativas que favorecen la creación de oportunidades, especialmente las que impulsan el emprendimiento inclusivo y el desarrollo económico con impacto social”, insistió Borrega.

La jornada está dirigida a entidades de economía social, personas emprendedoras y ciudadanía interesada. La inscripción es gratuita y puede realizarse a través del código QR del cartel, mediante el enlace habilitado o llamando al teléfono 629 708 428. Con esta iniciativa, Cáceres refuerza su posicionamiento como un referente en innovación social y emprendimiento sostenible.