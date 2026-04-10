Cáceres busca promotores para construir otras 20 viviendas de tres plantas: el ayuntamiento saca a concurso una parcela municipal

El Ayuntamiento de Cáceres ha puesto en el mercado una parcela municipal situada en Residencial Ronda con la intención de favorecer la construcción de nuevas viviendas en la ciudad. La operación, según la información difundida este viernes por el propio consistorio, se articula mediante concurso en procedimiento abierto y afecta a un solar de la calle Emilio Cardenal Hernández en el que se prevé levantar alrededor de 20 viviendas.

Una parcela en un ámbito llamado a crecer

La finca objeto de la licitación se ubica en el ámbito Residencial Ronda, un sector que ha sido objeto de ajuste urbanístico reciente para adaptar parte de sus determinaciones a la demanda actual de vivienda y usos terciarios, según la documentación de planeamiento municipal.

De acuerdo con la nota municipal, la parcela cuenta con una superficie registral de 3.324 metros cuadrados y una edificabilidad total de 6.600 metros cuadrados, de los que la mayor parte se reserva a uso residencial. El precio mínimo de licitación se ha fijado en 775.033,73 euros, sin IVA, cantidad que corresponde al 56,477% de titularidad municipal sobre la finca.

No se trata, por tanto, de una operación menor dentro de la política urbanística del actual equipo de Gobierno. La venta del suelo se presenta como un paso más para activar promociones residenciales en una ciudad donde el acceso a la vivienda ha ido ganando peso en el debate local, tanto por la evolución de los precios como por la necesidad de generar nueva oferta en determinadas zonas de expansión. La referencia a la prioridad política procede de la nota difundida por el Ayuntamiento.

El objetivo: activar vivienda y obra nueva

La previsión inicial que maneja el consistorio es que el solar permita la construcción de unas 20 viviendas. La parcela se enajena como suelo urbano con uso característico residencial colectivo, lo que permite levantar edificios de hasta tres plantas, con posibilidad de áticos, además de la correspondiente reserva de plazas de aparcamiento conforme a la normativa vigente.

Ahí es donde el Ayuntamiento quiere poner el acento: no solo en vender patrimonio municipal, sino en asegurarse de que el suelo se traduzca en obra nueva real. Por eso, el pliego incorpora la obligación de que la empresa adjudicataria solicite la licencia de obras en un plazo máximo de 12 meses desde la formalización de la compraventa, además del cumplimiento posterior de los plazos de ejecución.

Ese detalle no es menor. En el urbanismo local, una de las críticas habituales a este tipo de operaciones es que el suelo salga al mercado pero tarde años en convertirse en viviendas efectivas. Con esta condición, el consistorio trata de evitar que la parcela quede retenida sin desarrollar y de forzar que la promoción avance "en tiempo y forma", tal y como subraya la nota oficial.

Patrimonio municipal para reinvertir recursos

El discurso político que acompaña la licitación insiste en una idea de fondo: movilizar patrimonio municipal para obtener recursos públicos que luego puedan reinvertirse en beneficio de la ciudadanía. Es decir, convertir un activo de titularidad local en una actuación con impacto urbano y económico.

Esa lógica conecta con una doble lectura. Por un lado, se pone suelo a disposición del mercado para ampliar la oferta residencial. Por otro, se abre una vía de ingreso para las arcas municipales mediante la venta de una parte de la finca. La enajenación, según la información difundida, se limita al porcentaje de propiedad que tiene el Ayuntamiento sobre el solar, no a la totalidad de la parcela.

En una ciudad como Cáceres, donde los nuevos desarrollos urbanos avanzan a ritmos desiguales según las zonas, cada operación de este tipo sirve también para medir hasta qué punto existe apetito promotor real. Porque la licitación no garantiza por sí sola que se construya, pero sí lanza una señal clara al sector: hay suelo municipal disponible y el Ayuntamiento quiere verlo edificado.

Qué se valorará en la adjudicación

El plazo de presentación de ofertas será de 20 días naturales a partir de la publicación del anuncio. Entre los criterios de adjudicación no pesará solo la cantidad económica ofrecida. El consistorio también tendrá en cuenta la calidad de la propuesta arquitectónica y la eficiencia energética de las futuras viviendas, dos factores que apuntan a una promoción que, al menos sobre el papel, no se quiere limitar a cubrir expediente.

M.A.M

Ese enfoque encaja con la evolución que están siguiendo muchas promociones de nueva planta, donde la eficiencia energética ha dejado de ser un elemento accesorio para convertirse en un argumento central, tanto por exigencia normativa como por atractivo comercial. En este caso, la nota municipal sugiere que el Ayuntamiento quiere premiar proyectos con mejor respuesta arquitectónica y mejores prestaciones de consumo.

Residencial Ronda, en el foco

El ámbito de Residencial Ronda aparece ya reflejado en el planeamiento urbanístico municipal, donde figura como API 12.01 y ha sido objeto de una modificación puntual del Plan General. La memoria urbanística de esa modificación indica expresamente que uno de los objetivos era ajustar las condiciones de uso de la parcela M-15 a la demanda actual del mercado de vivienda y de usos terciarios.

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Ese encaje urbanístico da una pista del contexto en el que se mueve ahora la licitación: no es solo una venta de suelo, sino una pieza que se inserta en una ordenación ya revisada para hacer viable su desarrollo. Dicho de otro modo, el Ayuntamiento no solo pone la parcela a concurso, sino que lo hace en un entorno donde el planeamiento ha sido adaptado para facilitar su salida al mercado. Esa última frase es una inferencia periodística a partir de la documentación urbanística municipal.

Una operación con lectura política y urbana

La licitación tiene, por tanto, una doble dimensión. La primera es la más inmediata: habilitar suelo para construir viviendas en un punto concreto de la ciudad. La segunda es más política: sostener el relato del equipo de Gobierno de que está dando pasos visibles para responder a uno de los problemas más sensibles del momento, el acceso a la vivienda.

Viviendas en Cáceres. / El Periódico

Falta por ver, naturalmente, qué respuesta obtiene el concurso y qué perfil presentan las empresas interesadas. Ahí estará una de las claves reales de la operación. Porque la noticia no termina con la publicación del anuncio: empieza ahora, con la carrera por adjudicar la parcela, tramitar la licencia y comprobar si ese suelo acaba traduciéndose de verdad en nuevos edificios y más oferta residencial.

El Ayuntamiento remite sus licitaciones al Perfil de Contratante, integrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde deben consultarse los procedimientos publicados por el consistorio.