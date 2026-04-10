Cáceres pasa al cobro este viernes los recibos del impuesto de vehículos: recaudará más de 4,6 millones de euros

El impuesto de vehículos ya afronta este viernes 10 de abril una de sus fechas clave en Cáceres con el cargo de los recibos domiciliados. En la capital cacereña, la previsión de recaudación del IVTM (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica) asciende este año a 4.600.872,75 euros, correspondientes a un total de 43.175 recibos emitidos.

El periodo de pago voluntario de este tributo permanece abierto desde el pasado 20 de marzo y se prolongará hasta el 22 de junio de 2026. Dentro de ese calendario, el cobro de los recibos domiciliados se ha efectuado este 10 de abril, una jornada marcada en el calendario fiscal para miles de contribuyentes de la ciudad.

Menos recibos y algo más de recaudación en la capital

Los datos de este ejercicio facilitados por la Diputación de Cáceres (es el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria el encargado del cobro) reflejan que la recaudación prevista en Cáceres capital ha experimentado un ligero incremento respecto al año pasado, cuando se situó en 4.590.079,75 euros. Sin embargo, el número de recibos emitidos ha descendido de forma notable, ya que en 2025 fueron 62.293 y este año se han quedado en 43.175.

De este modo, el impuesto de vehículos vuelve a convertirse en una de las vías de ingreso relevantes para las arcas municipales, aunque muy por debajo del peso que tiene el IBI dentro de la financiación local.

Más de 19 millones en toda la provincia

En el conjunto de la provincia cacereña, la campaña del IVTM deja una previsión de ingresos de 19.002.472,44 euros. Para ello se han emitido 305.040 recibos, una cifra que da una idea del alcance de este tributo en el territorio provincial.

La comparación con el ejercicio anterior también muestra un aumento importante en el volumen global de recaudación. En 2025, la cantidad prevista en el conjunto de la provincia fue de 14.312.955 euros con 239.482 recibos emitidos. Este año, por tanto, tanto el número de liquidaciones como el importe total han crecido de manera significativa.

Qué ocurre si el recibo domiciliado es devuelto

En los casos en los que el cargo domiciliado no pueda hacerse efectivo por cualquier circunstancia, el contribuyente aún puede regularizar el pago dentro del periodo voluntario. Para ello, puede obtener la correspondiente carta de pago a través del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (Oargt) de la Diputación de Cáceres, encargado de la gestión de estos recibos.

El plazo abierto hasta el 22 de junio permite así evitar recargos siempre que el abono se realice dentro de ese periodo fijado para la campaña de 2026.

Un tributo habitual en el calendario fiscal

El IVTM grava la titularidad de los vehículos aptos para circular y forma parte de los impuestos periódicos más habituales para los propietarios de turismos, motocicletas, furgonetas y otros vehículos. Cada primavera, su entrada al cobro marca una de las campañas tributarias más extendidas tanto en la ciudad de Cáceres como en el resto de la provincia.