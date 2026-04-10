De Cáceres a París: Elena Olmos, la artista que lleva su tierra por bandera, conquista el Louvre

Hay trayectorias que avanzan poco a poco y que, de pronto, encuentran un escaparate capaz de condensar años de trabajo en un solo fin de semana. A Elena Olmos Portero le ha ocurrido algo parecido. La pintora, artista visual y periodista nacida en Cáceres y residente en Madrid ha dado estos días uno de esos pasos que cambian una carrera: su participación en Women in Louvre II, una cita internacional que se celebra del 10 al 12 de abril en Les salles du Carrousel, en la rue de Rivoli de París, dentro de un salón comisariado por Art Queens Gallery y con presencia de 25 artistas mujeres de distintos países.

Para Olmos no ha sido una estación de llegada, sino más bien una confirmación. Lleva alrededor de diez años pintando, ha compaginado esa vocación con el periodismo y en los últimos años ha ido construyendo un itinerario expositivo en Madrid que incluye espacios como Museo Chicote, Picalagartos, Impact Hub Chueca, el Hotel Intercontinental, el Centro Cultural Emilia Pardo Bazán o la galería BAAL, donde presentó en 2025 "Empíreo: Sala de Fe". Ahora, ese recorrido ha desembocado en París.

De Cáceres al circuito internacional

La propia artista explica que el contacto llegó hace apenas unas semanas, cuando una galería internacional se fijó en su trabajo y le propuso participar en este salón. Será la única española y la única extremeña dentro de esta selección de 25 creadoras, una circunstancia que vive con especial emoción por su vínculo permanente con Cáceres, ciudad en cuya vida cultural intenta participar siempre que puede.

La obra que lleva al Louvre. / CEDIDA

Esa conexión con su tierra no es secundaria. Aunque resida en Madrid, Olmos reivindica durante la entrevista su origen cacereño casi como una carta de presentación afectiva. Se ha definido como una artista que intenta "llevar el nombre de la tierra por bandera", mientras sigue abriéndose paso en un entorno, el del arte contemporáneo, donde la visibilidad nunca llega sola y casi siempre exige insistencia, red y una voz propia.

En su caso, esa voz aparece además atravesada por una singularidad que ayuda a entender mejor su obra: Elena Olmos no solo pinta, también narra. Su ficha artística la define como una creadora situada "en el cruce entre el arte contemporáneo y la espiritualidad", interesada en cuestiones como la fe, la trascendencia y la necesidad humana de creer. Su experiencia como periodista aporta a sus proyectos una dimensión comunicativa añadida, porque cada pieza está pensada no solo como imagen, sino también como relato y conexión con quien mira.

Una obra creada para París

La pieza con la que ha viajado hasta Francia se titula "Pulse–Couleur Brute", es un acrílico sobre lienzo de un metro por un metro y ha nacido casi a contrarreloj. Acostumbrada a trabajar en gran formato, con obras de hasta tres metros, recibió la condición de presentar una pieza más contenida y, al no tener ninguna que encajara en esas medidas, decidió crear una nueva específicamente para esta exposición. "Tenía que ir al Louvre como sea", resume ella misma al recordar ese proceso acelerado de producción.

Elena Olmos, durante uno de sus trabajos. / CEDIDA

Lejos de resolver el encargo como una simple adaptación técnica, Olmos convierte ese límite en una oportunidad de concentración. La obra, según su dossier, se ha concebido como "un mapa fragmentado del presente" y aborda la experiencia de vivir en un mundo saturado por la sobreinformación, el conflicto, la memoria digital y una realidad cada vez más artificial. En el texto explicativo de la pieza, la artista contrapone dos fuerzas: por un lado, lo roto, lo sucio y lo excesivo del ahora; por otro, aquello que todavía resiste, como la esperanza, la alegría o lo natural.

Olmos explica que la inspiración parte del "mundo convulso" actual, de la guerra y de una sensación de caos que no comprende, y ha defendido que frente a la destrucción el artista solo puede responder creando. "Lo que se antepone a la destrucción es la creación", señala. También define el acto de pintar como "un acto rebelde", una forma de sostener la belleza y la esperanza cuando alrededor domina el derrumbe.

El viaje

La imagen que deja su viaje a París también tiene algo de escena fundacional. La artista relata que ha llevado la obra en coche desde Madrid por miedo a que pudiera dañarse en avión. Es un detalle menor solo en apariencia: habla de una carrera todavía hecha a pulso, sin aparato ni distancia, donde la obra se protege como se protege algo propio y frágil. Quizá ahí, entre la precariedad logística y la ambición estética, se entienda mejor lo que significa esta presencia cacereña en una cita internacional.

Todas las participantes. Elena Olmos es la única española. / CEDIDA

Porque más allá del brillo del nombre del Louvre, lo relevante es que una creadora nacida en Cáceres ha logrado colocar su trabajo en un escaparate internacional sin renunciar ni a su voz ni a su origen. Y lo hace con una pintura que no esquiva el desconcierto del presente, pero que insiste, aun así, en una idea sencilla y poderosa: crear también puede ser una manera de resistir.