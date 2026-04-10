Cáceres reabre Profesor Hernández Pacheco y traslada los cortes a Camino Llano: así afecta al tráfico

La movilidad volverá a cambiar desde este lunes en uno de los entornos más sensibles del centro de Cáceres. El Ayuntamiento reabrirá al tráfico la calle Profesor Hernández Pacheco y, al mismo tiempo, desplazará a Camino Llano una nueva fase de las obras de saneamiento y depuración que se ejecutan en la zona, con cortes, cambios de sentido y desvíos que afectarán tanto al tráfico privado como al autobús urbano.

Según la nota informativa remitida por el Ayuntamiento, la principal novedad a partir del lunes 13 de abril será la apertura de Profesor Hernández Pacheco, una vía que permanecía cortada por las obras. Ese cambio permitirá recuperar una conexión muy utilizada en el entorno de plaza de San Francisco y plaza de Conquistadores, además de aliviar parte de la circulación en una zona que lleva meses condicionada por los trabajos en la red hidráulica.

Fotogalería | Calle Hernández Pacheco de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

La reapertura tendrá también efecto sobre el transporte público. Las líneas 7 y 8 del autobús urbano recuperarán su recorrido habitual en los trayectos de vuelta, en una zona donde ambas rutas ya habían sufrido alteraciones por anteriores cortes vinculados a las obras. El consistorio ya había suprimido temporalmente paradas de estas líneas por afecciones en Ronda de San Francisco y su entorno.

Camino Llano, nuevo foco del corte

La otra cara de la reordenación llegará en Camino Llano. El mismo lunes quedará cortado al tráfico el tramo comprendido entre la plaza de San Francisco y la confluencia con la calle Colón. El acceso quedará restringido a residentes y garajes mientras dure esta fase, que, según la previsión municipal trasladada en la nota, debería finalizar antes del verano.

No se trata de una actuación aislada, sino de la continuación de una obra más amplia de renovación del abastecimiento y del saneamiento en una red que el propio Ayuntamiento definió el pasado septiembre como obsoleta en varios puntos de la ciudad. En aquella actualización de obras municipales, el consistorio situó entre las actuaciones pendientes precisamente Camino Llano, Colón y Plaza de San Francisco, dentro de una anualidad valorada en 1,15 millones de euros.

Cambios de sentido para mantener la movilidad

Para absorber el impacto del corte, el Ayuntamiento ha diseñado una reordenación del tráfico en calles próximas. La calle Colón cambiará de sentido para permitir el acceso desde la glorieta de Conquistadores hacia la zona de plaza Marrón. También se invertirá el sentido de Hernando de Soto, una medida que encaja además con la estrategia ya anunciada por el Gobierno local para canalizar mejor la circulación en el entorno de Camino Llano y plaza Marrón.

Miguel Ángel Muñoz Rubio

A ello se suma que Periodista Sánchez Asensio quedará habilitada solo como vía de salida desde plaza Marrón hacia la avenida Virgen de la Montaña. El acceso a la Ciudad Monumental se mantendrá por el arandel de la plaza de San Francisco en la intersección con Miralrío, tal y como viene ocurriendo en las fases más recientes de esta obra.

No es la primera vez que el consistorio modifica sentidos y recorridos en esta bolsa de calles para sostener la circulación. Ya en enero se había reordenado el tráfico en la rotonda del puente de San Francisco y se había alterado el sentido de La Carrera para garantizar el acceso a Profesor Hernández Pacheco, Camino Llano y calles colindantes durante otra fase de los trabajos.

Una obra con doble lectura: molestias ahora, reforma después

La actuación actual responde a una necesidad inmediata de infraestructura, pero se inserta además en un proyecto de transformación más amplio sobre este acceso al centro. La Junta de Gobierno Local aprobó a finales de 2025 la remodelación integral de Camino Llano y plaza Marrón, concebida como una de las nuevas puertas urbanas hacia la Ciudad Monumental y el Museo Helga de Alvear. Ese proyecto prevé plataforma única, más espacio peatonal, nuevo arbolado, alumbrado eficiente y la renovación previa de todas las redes de abastecimiento y saneamiento.

La calle mantendrá en el futuro un carril de circulación, aunque con menos peso del coche y mayor protagonismo del peatón, según defendió entonces el alcalde, Rafael Mateos. También se conservarán algunas plazas de aparcamiento y se reordenará el tráfico del entorno, de ahí que los actuales cambios provisionales anticipen en parte la lógica circulatoria del proyecto definitivo.

Información a vecinos y señalización

El Ayuntamiento ha iniciado ya una campaña informativa entre los residentes mediante cartelería en bloques de viviendas y comunicación con comunidades de propietarios. Además, los cortes y desvíos estarán señalizados para intentar reducir el impacto en una de las zonas con más paso hacia el centro, el hospital y varios ejes comerciales y administrativos.

Fotogalería: El Camino Llano Alto de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

El mensaje municipal insiste en pedir comprensión a los ciudadanos por unas molestias que considera inevitables, pero necesarias para mejorar el servicio y evitar problemas de inundaciones y balsas de agua en episodios de lluvias intensas. Ese argumento coincide con la línea que viene sosteniendo el área de Servicios Públicos desde el arranque de estas obras: modernizar una red antigua para reducir filtraciones, reventones y deficiencias de evacuación.

Un punto especialmente delicado para la ciudad

El entorno de Camino Llano no es un espacio secundario en la trama urbana cacereña. El propio Ayuntamiento lo ha definido como una pieza estratégica por su valor histórico y por su papel como acceso al centro intramuros y al museo Helga de Alvear. Esa condición explica que cada corte en la zona tenga una repercusión inmediata en el tráfico, en los residentes y en el transporte público.

Con la reapertura de Profesor Hernández Pacheco y el traslado del corte a Camino Llano, Cáceres entra ahora en otra etapa de una obra larga y muy visible. El objetivo municipal es que esa fase quede resuelta antes del verano. Hasta entonces, el centro volverá a convivir con desvíos, nuevas rutinas de acceso y un mapa circulatorio cambiante en uno de sus nudos más transitados.