Cáceres aprueba la regeneración del Polígono Ganadero para impulsar la actividad económica local: más de un millón de metros cuadrados

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado por unanimidad la aprobación inicial del Plan Especial de Regeneración del Polígono Ganadero, un documento con el que el consistorio busca ordenar, modernizar y dar encaje urbanístico a una de las principales bolsas de suelo productivo de la ciudad.

Un paso para ordenar un espacio estratégico

El Polígono Ganadero de Cáceres, con más de un millón de metros cuadrados, afronta así el inicio de una tramitación urbanística con la que el ayuntamiento pretende poner orden en un enclave de peso para la actividad económica local. El plan aprobado inicialmente mantiene el uso principal industrial y agropecuario del recinto, pero introduce una hoja de ruta para mejorar su funcionamiento y facilitar su desarrollo futuro de forma ordenada, tal y como ha informado el concejal, Tirso Leal.

En la práctica, el documento servirá para reorganizar este espacio, actualizar sus condiciones urbanísticas y fijar un marco que permita actuar sobre accesos, servicios básicos e infraestructuras. La intención municipal es evitar crecimientos desordenados y dar mayor seguridad al desarrollo de nuevas iniciativas o a la consolidación de las ya existentes.

Polígono ganadero de Cáceres. / E. P.

La medida tiene especial relevancia en una ciudad como Cáceres, donde la disponibilidad y puesta al día de suelo para uso económico sigue siendo una de las cuestiones recurrentes en el debate sobre industria, logística y fijación de actividad empresarial.

Mejora de accesos, viario y servicios

El plan contempla mejoras en infraestructuras, abastecimiento, saneamiento y viario. También regula los usos permitidos dentro del polígono, con el objetivo de compatibilizar su vocación industrial y agropecuaria con una ordenación más clara y funcional.

Ese trabajo urbanístico deberá traducirse, una vez complete su recorrido administrativo, en una mejor planificación interna del recinto y en una base normativa más sólida para intervenir sobre los puntos que presentan mayores carencias. Entre ellos figuran los accesos, la red de servicios y la estructura viaria, cuestiones clave para cualquier área de actividad económica que aspire a ganar competitividad.

Más allá de la tramitación técnica, el movimiento tiene lectura política y económica: el ayuntamiento sitúa la regeneración del Polígono Ganadero como una actuación largamente esperada en la ciudad, vinculada tanto a la mejora de las condiciones de trabajo como a la imagen de una zona con potencial de crecimiento.

Tras esta aprobación inicial, el documento deberá someterse ahora a información pública durante 45 días. Ese periodo permitirá la presentación de alegaciones antes de que el expediente continúe su tramitación administrativa.

Madruelo

En la misma comisión, el concejal también ha dado cuenta de la concesión de la licencia urbanística para el inicio de las obras del futuro Museo del Madruelo, un proyecto que permitirá dotar a la ciudad de una nueva infraestructura cultural de referencia, como lo es ya el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear.

"Con este trámite damos un paso decisivo para que el museo sea una realidad", ha explicado Leal, quien ha incidido en que este equipamiento "reforzará la proyección cultural de Cáceres y su atractivo como destino".

El futuro museo albergará la colección Helena Folch-Rusiñol de la Fundación La Fontana, considerada una de las más relevantes en ámbitos como la cerámica y la etnomusicología. El edificio, diseñado específicamente para este fin, contará con una inversión cercana a los 13 millones de euros y se integrará en el entorno histórico de la ciudad.