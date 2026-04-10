Cáceres Way aborda la construcción de un muro para separar el futuro centro comercial de las vías del tren

Las obras para la ampliación del centro comercial Cáceres Way avanzan dentro de esta primera fase de movimiento de tierras con varias máquinas trabajando sobre el terreno del que ya dispone la empresa en el entorno del antiguo matadero, cerca de la barriada de El Junquillo y al lado de las vías del tren.

Galería | Así van las obras de Cáceres Way /

En la Comisión de Urbanismo celebrada este jueves en el consistorio se ha abordado este asunto porque va a ser necesaria la construcción de un muro que separe el lugar donde estará ubicado el futuro área comercial de las vías del tren debido a motivos de seguridad.

Características

La empresa constructora se ha puesto ya en contacto con Adif (Administración de Infraestructuras Ferroviarias) para conocer las características exactas de esta pared: la distancia a la que debe estar de las vías, el material del que debe estar hecho para soportar vibraciones, la altura, etcétera.

Estado actual

Han pasado ya casi dos años desde que Decathlon se asentase en este recinto empresarial, pero el gran desarrollo comercial planteado para los terrenos del antiguo matadero sigue lejos de parecerser a la imagen con la que fue presentado. El cambio más visible se ha producido en las últimas semanas, con la entrada de maquinaria para retomar los movimientos de tierra previos a nuevas edificaciones. Ese regreso de actividad pone fin, al menos de momento, a un largo periodo de aparente parálisis en un proyecto del que apenas habían trascendido novedades desde la apertura de la primera gran firma.

E. P.

La promotora ha confirmado que las obras se han reanudado y asegura además que existe interés empresarial para ocupar el recinto, hasta el punto de que ya habría ocho contratos firmados, aunque sin desvelar todavía qué marcas se incorporarían por la existencia de cláusulas de confidencialidad.

Lo que vendrá

La dimensión de lo pendiente explica por qué la reactivación de las obras tiene ahora tanta importancia. De los más de 25.000 metros cuadrados anunciados para el conjunto, en la actualidad apenas se utilizan 6.500. El desarrollo contemplaba además otros 4.000 metros dedicados al ocio infantil, cerca de 900 plazas de aparcamiento y hasta siete salas de cine. Frente a esa fotografía prevista, la realidad actual sigue siendo parcial: el estacionamiento disponible ronda las 250 plazas y buena parte del plan sigue sin materializarse.

La operación contemplaba una inversión de 35 millones de euros en sus dos fases, una cifra que podría haberse visto alterada por el encarecimiento de costes, aunque la promotora no lo ha confirmado. En paralelo, la previsión asociada al complejo apuntaba a la creación de 500 empleos entre directos e indirectos una vez completado. Son magnitudes que reflejan el alcance con el que se concibió el centro, pero que siguen ligadas a una condición esencial: que el proyecto llegue realmente a culminarse.