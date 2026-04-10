La cartelera se renueva con cine de autor, ciencia ficción y romance juvenil para todos los públicos

La cartelera de estos días se ha llenado de propuestas muy distintas entre sí, pero capaces de convivir en un mismo mapa de estrenos. Hay cine español de autor, comedia familiar, terror, ciencia ficción, romance juvenil e incluso una gran producción operística llegada desde Viena. Eso permite pasar de películas enfocadas en la presión familiar y la obsesión contemporánea por el éxito infantil, a formatos que exploran la pérdida, el dolor íntimo y la fragilidad emocional.

Aventura espacial, animación familiar y una gran cita lírica

'Altas capacidades', es una producción dirigida por Víctor García León y escrita junto a Borja Cobeaga. La película parte de una pareja de clase media que ve en el supuesto talento de su hijo una oportunidad para entrar en un colegio de élite y, con ello, asomarse a un entorno social más alto. Esa premisa convierte la historia en una sátira sobre la crianza, la meritocracia y las expectativas que muchas familias proyectan sobre los menores. Marian Álvarez, Israel Elejalde y Juan Diego Botto encabezan el reparto.

Muy distinto es el tono de 'Amarga Navidad'. La nueva película de Pedro Almodóvar, sigue a Elsa, una directora de publicidad que intenta sostenerse tras la muerte de su madre durante un puente de diciembre. El relato se sitúa entre Madrid y Lanzarote y subraya esa mezcla entre vida y ficción que atraviesa la película. Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia lideran un reparto en el que también figuran Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit y Quim Gutiérrez.

En la línea más escénica acaba de incorporarse 'Turandot: Ópera Estatal de Viena'. Se trata de la producción firmada escénicamente por Claus Guth, con dirección musical de Marco Armiliato y un reparto encabezado por Asmik Grigorian como Turandot, Jonas Kaufmann como Calaf y Kristina Mkhitaryan como Liù. La proyección coincide además con el centenario del estreno de la ópera de Puccini, lo que refuerza su condición de acontecimiento cultural más que de simple reposición filmada.

En el terreno más popular, 'Super Mario Galaxy: La película' apuesta por llevar a los personajes clásicos de Nintendo a un terreno más ambicioso, trasladando su universo a una aventura de escala espacial. Mario, Luigi y Peach regresan así a la gran pantalla en una historia que amplía el imaginario iniciado en la anterior entrega, incorporando nuevos escenarios y retos fuera del Reino Champiñón. Dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, la cinta mantiene el tono dinámico y accesible que ha caracterizado a la saga.

Para el público familiar también destaca 'Hoppers', la nueva producción original de Disney y Pixar. La película, dirigida por Daniel Chong, parte de la idea tecnológica de transferir la conciencia humana a cuerpos robóticos con forma animal para poder comunicarse con otras especies. Desde ahí mezcla aventura, humor y defensa del entorno natural, con una protagonista, Mabel, que se infiltra en el mundo animal convertida en castor robótico.

Terror, thriller y ciencia ficción para una cartelera más oscura

La cartelera también reserva espacio para propuestas de mayor tensión. 'Noche de bodas 2', secuela de Ready or Not, ha llegado con Samara Weaving de nuevo al frente y con Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar, Shawn Hatosy y Elijah Wood en el reparto. Esta nueva entrega se presenta como el regreso a ese universo de humor negro, violencia y supervivencia que convirtió la primera película en un título de culto reciente.

En un registro más cercano al thriller, 'Te van a matar' adapta el proyecto internacional They Will Kill You. La sinopsis disponible apunta a una mujer que acepta un trabajo como ama de llaves en un rascacielos de Nueva York marcado por desapariciones, una premisa que desplaza la intriga hacia un espacio cerrado y amenazante. Zazie Beetz y Myha'la encabezan el reparto.

Y en la ciencia ficción, 'Proyecto salvación' ha desembarcado de la mano de Sony Pictures. La película adapta la novela Project Hail Mary y sitúa a Ryan Gosling en la piel de Ryland Grace, un profesor de ciencias que despierta solo en una nave, sin memoria y a años luz de la Tierra. La historia combina amenaza cósmica, supervivencia y una inesperada amistad extraterrestre, uno de los elementos que más ha llamado la atención.

En el extremo opuesto aparece 'Torrente Presidente', la sexta entrega de la saga creada, escrita, dirigida y protagonizada por Santiago Segura. La película empuja al personaje hacia la sátira política, con Torrente convertido en líder de un partido populista. Se presenta como el gran regreso de la franquicia doce años después trar lograr el mejor estreno de una película española en once años.

Entre los estrenos llega un fenómeno de la literatura juvenil

Entre las novedades también destaca 'Incontrolable', título español de I Swear. La película de Kirk Jones se basa en la vida real de John Davidson, activista escocés con síndrome de Tourette, y construye su relato desde una mezcla de drama, ironía y superación. La base real del personaje y ese tono que alterna momentos duros con otros abiertamente cómicos son precisamente los rasgos que más se han subrayado en su recepción reciente.

En el campo del melodrama romántico se sitúa 'No te olvidaré', que corresponde a Reminders of Him. La cinta está dirigida por Vanessa Caswill y adapta la novela homónima de Colleen Hoover. La historia sigue a una mujer que intenta reconstruir su vida tras salir de prisión y recuperar el vínculo con su hija, mientras tropieza con el rechazo del entorno y con una relación sentimental marcada por la culpa y la posibilidad del perdón. Maika Monroe, Tyriq Withers, Lauren Graham y Bradley Whitford figuran entre sus principales intérpretes.

Otra de las incorporaciones que más interés puede despertar entre el público joven es 'Boulevard', adaptación cinematográfica de la novela de Flor M. Salvador. La película llegará a los cines el 16 de abril y traslada a la pantalla una historia de amor atravesada por el dolor emocional, el aislamiento y las heridas del pasado. La relación entre sus protagonistas, Hasley y Luke, se convierte en refugio compartido frente a sus propios fantasmas, una fórmula que enlaza con el origen del libro como fenómeno juvenil de gran alcance.

En conjunto, la cartelera deja una semana especialmente abierta a públicos muy distintos. Hay espacio para el cine de autor más íntimo, para el gran espectáculo musical, para la animación familiar, para la ciencia ficción de gran estudio y para el tirón del romance juvenil. Y ese cruce de registros, más que dispersar la oferta, termina por reforzarla. Cada estreno ocupa un lugar concreto y todos juntos dibujan una cartelera variada, comercial y, al mismo tiempo, marcada por emociones muy reconocibles.