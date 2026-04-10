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El efecto Casa de Alba llega a Cáceres: Laura Corsini y su escapada al Hilton de Godoy
Escapada de hermanas, hotel de cinco estrellas y conexiones con la Casa de Alba: así ha sido la visita de Laura Corsini a Cáceres
La influencia de la Casa de Alba vuelve a dejarse notar, esta vez en Cáceres, que poco a poco podría consolidarse como nuevo destino para la alta sociedad. La empresaria de moda Laura Corsini ha elegido el exclusivo Hotel Hilton Palacio de Godoy para una escapada que no ha pasado desapercibida.
Corsini, fundadora de la firma Bimani -habitual en los armarios de invitadas y rostros conocidos-, mantiene estrechos vínculos con la Casa de Alba: es prima de Belén Corsini, condesa de Osorno, casada con Carlos Fitz-James Stuart, hijo del Duque de Alba. Un nexo familiar que, unido a su creciente proyección en el mundo de la moda, la sitúa en el radar social.
El viaje tiene además una conexión directa con el propio hotel. El promotor del establecimiento, Fernando Palazuelo, es hermano de Sofía Palazuelo, casada con Fernando Fitz-James Stuart, heredero de la Casa de Alba. Una red de relaciones que explica por qué este enclave de lujo comienza a atraer a nombres destacados de la aristocracia y el empresariado.
No es la primera vez que el hotel se convierte en punto de encuentro social. Su inauguración el pasado septiembre y la boda de Palazuelo con la actriz peruana Micaela Belmont ya reunieron en la ciudad a una nutrida representación de invitados españoles y peruanos.
Durante su estancia, Laura Corsini ha compartido en redes varias imágenes del hotel, confirmando una visita marcada por el turismo y la desconexión. No ha estado sola: la han acompañado sus hermanas, la influencer Ale Corsini y la interiorista Marta Corsini, con quienes ha disfrutado de una visita guiada por la ciudad monumental cacereña.
Alberca
La escapada también ha incluido una parada en Trujillo, donde han apostado por la gastronomía local en el restaurante Alberca, dirigido por el joven chef Mario Clemente. "100% recomendable", compartía Ale en Instagram.
Días antes, Corsini había estado en Sevilla presentando la nueva colección de invitada de Bimani, Lumé, junto a la diseñadora Lourdes Montes. En la cita coincidió, entre otros rostros conocidos, Tana Rivera.
Aunque no está confirmado, todo apunta a que Cáceres pudo ser una parada dentro de su agenda reciente. Sea como sea, la visita refuerza la idea de que la ciudad extremeña empieza a posicionarse como destino atractivo para figuras destacadas del panorama social.
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