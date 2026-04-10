Un piano a ocho metros de altura, fuegos artificiales y la fusión ópera-heavy metal abren el centenario del Gran Teatro de Cáceres con más de 3.000 personas en la plaza Mayor

La plaza Mayor de Cáceres se convirtió anoche en un gran escenario al aire libre para dar el pistoletazo de salida al centenario del Gran Teatro y se llenó hasta los topes. El espectáculo, que se celebró bajo el título 'Cáceres al cielo, flotados y piromusical', planteó una propuesta de gran formato que mezcla poesía visual, música, acrobacia, coro y pirotecnia en pleno corazón de la ciudad. Acudieron más de 3.000 personas para disfrutar de una fusión de estilos, lenguajes escénicos y musicales pensada para sorprender al público desde todos los puntos de la plaza. La cita se prolongó durante unos 80 minutos.

Entre los asistentes se encontraban la directora del Gran Teatro, Marisa Caldera; el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, y algunos miembros de la corporación y partidos de oposición, así como la consejera de Cultura de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga.

El primero de los grandes bloques fue 'Flotados', una pieza protagonizada por David Moreno y Cristina Calleja que sitúa a los intérpretes en su territorio natural: las alturas. La imagen central del espectáculo fue un piano de cola suspendido a ocho metros del suelo, alrededor del cual se construía un universo escénico delicado en el que dialogan música, danza, acrobacia, proyecciones y luz. Fue "una oda al amor, a la superación y a los anhelos del ser humano".

Segunda parte

La segunda parte del montaje llegó con el 'Piromusical', dirigido por Antonio Luis Suárez e interpretado por el Coro de Voces Blancas del Conservatorio Oficial de Música Hermano Berzosa de Cáceres. La música se expandió por todo el espacio público mientras la pirotecnia acompañó cada compás desde el edificio del ayuntamiento, en una propuesta que convirtió el cielo en escenario.

Hubo otros ingredientes que dieron personalidad a la noche. En las ventanas del consistorio actuó el grupo Mike Travis, un tributo al heavy metal. Mientras tanto, una soprano cantaba desde una grúa en una mezcla poco habitual de rock con ópera. El cierre de la cita llegó con hasta cuatro canciones del tributo Magic Queen.

Programación especial

La cita forma parte de la programación especial con la que el Gran Teatro está celebrando sus 100 años de historia, una efeméride que durante este 2026 va a desplegar decenas de actividades culturales. Dentro de ese calendario, el espectáculo apareció como uno de los grandes golpes de efecto del centenario, precisamente por su capacidad para sacar la celebración a la calle y compartirla con toda la ciudad en un espacio tan emblemático como la plaza Mayor.

No fue una función más. El centro monumental de Cáceres se transformó en un escenario vertical, sonoro y luminoso. Un acto de apertura a cielo abierto con el que el Gran Teatro no solo conmemora su pasado, sino que reivindica también su voluntad de seguir ocupando el centro cultural de la ciudad con formatos ambiciosos, abiertos y capaces de reunir a públicos muy distintos.