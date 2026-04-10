El Ayuntamiento de Cáceres defiende el protocolo con la Fundación Mapfre

El Ayuntamiento de Cáceres ha defendido la cesión de espacios en el entorno del casco histórico para proyectos culturales vinculados a la Fundación Mapfre, en el marco de un protocolo institucional que afecta a distintos inmuebles de la plaza de San Jorge, mientras la plataforma Stop Alquileres Abusivos ha convocado una manifestación en contra de esta operación este viernes.

Respeto a la protesta

El portavoz del equipo de Gobierno popular, Ángel Orgaz, ha asegurado que el consistorio respeta “el derecho de manifestación de cualquier persona o colectivo”, aunque ha precisado que no comparten “el objeto de la convocatoria”.

Orgaz ha defendido la apuesta por la cultura y la conservación del patrimonio “que está realizando este equipo de gobierno de la mano de la Junta de Extremadura”, en el marco de actuaciones de colaboración institucional en la ciudad.

El portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, este viernes. / EP

Críticas por “privatización”

En este sentido, ha señalado que este tipo de cesiones de bienes públicos “se viene realizando desde hace muchos años con muchas entidades”, especialmente cuando, a su juicio, “benefician al conjunto de la sociedad”.

El portavoz municipal ha subrayado, además, que cualquier actuación que contribuya a la puesta en valor del patrimonio histórico y a su proyección cultural y turística es “beneficiosa” para Cáceres.

La convocatoria de la protesta, prevista este viernes a las 20:00 horas en las escalinatas del consistorio, se produce en un contexto de críticas de colectivos sociales y juveniles, entre ellos Juventudes Socialistas, que han acusado al PP de “privatizar” el casco histórico tras la cesión de inmuebles municipales a la Fundación Mapfre.

Según estas críticas, la operación implicaría el uso de edificios del entorno de San Jorge, algunos de titularidad municipal o de otras administraciones, en un protocolo que afecta a espacios vinculados a la actividad cultural en la zona.

Entre los colectivos críticos se ha señalado además la afectación a equipamientos como la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) y el Conservatorio Profesional de Danza, situados en el Palacio Luisa de Carvajal, incluido en el protocolo.

El ayuntamiento, por su parte, sostiene que la operación forma parte de una estrategia de dinamización cultural del casco histórico y de colaboración con entidades externas para la conservación y uso cultural de los espacios patrimoniales.