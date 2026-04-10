El imponente escenario de Fito&Fitipaldis toma el Recinto Hípico para el concierto del año en Cáceres

Solo un paseo por la carretera de Mérida y el entorno del recinto ferial de Cáceres son necesarios para vislumbrar la espectacular estructura que se está montando en el Hípico para el macro concierto que este sábado a las 21.30 horas va a congregar a más de 18.000 personas para disfrutar de la música del grupo Fito&Fitipaldis.

Va a ser uno de los recitales con mayor audiencia que se han vivido en la ciudad en la historia reciente y va a posicionar a Cáceres como un estandarte cultural en plena carrera por la Capitalidad Europea del año 2031, cita de la que ya es finalista y se va a enfrentar a Las Palmas de Gran Canaria, Granada y Oviedo.

Labores de montaje

Este viernes todavía se estaban realizando las labores de montaje del gigante escenario que están preparando para el concierto, que es uno de los más esperados por los cacereños de los últimos meses. Una enorme grúa y hasta cuatro operarios estaban preparando todo lo relacionado con la parte más alta del techo, que está a unos 15 metros de altura.

Cáceres vivirá este sábado una de las grandes citas musicales de su primavera cultural con la gira 'Aullidos Tour 25/26'. El cartel de 'no hay entradas' se colgó hace varias semanas y se han vendido unas 18.000 localidades. Va a ser uno de los macro conciertos más grandes de la historia de la ciudad. Por poner en contexto, la doble cita de Robe Iniesta en 2024 atrajo a más de 15.000 personas. Pero todavía quedará lejos del recital de Dire Straits en el estadio Príncipe Felipe en el año 1992, al que acudieron unos 35.000 espectadores.

Movilidad

El Ayuntamiento de Cáceres, según informó la concejala de Festejos, Soledad Carrasco, pone el foco en la movilidad y en la seguridad ante la previsión de una audiencia masiva. Para ello, habilita un servicio especial de autobús urbano entre el parque José María Saponi, en la avenida de Alemania, y el Recinto Hípico, con el objetivo de facilitar la llegada de los asistentes y reducir los problemas de tráfico y aparcamiento en el entorno del recinto. Además, la ocupación hotelera roza el lleno.

El Periódico Extremadura

El dispositivo especial de autobuses comenzará a funcionar a las 19.30 horas y se mantendrá activo hasta la 1.00 de la madrugada. El servicio contará inicialmente con dos autobuses articulados y se ha planteado con carácter flexible, de modo que pudiera ampliarse en función de la demanda registrada a lo largo de la tarde y la noche. También se podrá acudir en coche, puesto que en el entorno del ferial hay un gran espacio para aparcar.

Desde el consistorio se recomienda a los asistentes utilizar este transporte especial como la opción más cómoda para desplazarse hasta el concierto. La concejala de Festejos insiste en que el autobús ha permitido llegar "de forma más rápida" al recinto y ha evitado "esperas innecesarias" tanto en los accesos como en la búsqueda de estacionamiento.

El tiempo

Según la Aemet, el tiempo parece que va a dar tregua el sábado justo a la hora del inicio del concierto de Fito & Fitipaldis. Pese a que se prevén lluvias en la ciudad ese día, se espera que a partir de las 19.00 horas deje de llover.