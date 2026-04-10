El Espacio Belleartes inaugura hoy la exposición 'La Cuerva' de Martina Cortés en Cáceres

El Espacio Belleartes de Cáceres inaugura hoy, viernes 10 de abril a las 21.00 horas, la exposición La Cuerva, de la artista extremeña Martina Cortés Cuerva. La muestra se abre al público en la calle Donoso Cortés 6, donde podrá visitarse hasta el 26 de abril en horario de jueves a sábado a partir de las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

La propuesta artística se presenta como una experiencia sensorial en la que el color se convierte en el principal lenguaje expresivo. Desde muy pequeña, la artista tuvo claro su vínculo con la pintura, una trayectoria que le ha permitido desarrollar una identidad visual propia basada en la intensidad cromática. El trabajo de Martina Cortés se centra especialmente en el retrato femenino y en la exploración de la identidad de la mujer. Sus obras muestran figuras que combinan fuerza y vulnerabilidad, generando una conexión directa con el espectador a través de la emoción y la expresividad.

El color como hilo conductor de una obra personal

Natural de Extremadura y con una consolidada trayectoria expositiva en distintos puntos de España, la artista continúa afianzando un universo creativo en el que identidad y emoción se funden en cada obra. La exposición se plantea como una invitación a sumergirse en un recorrido donde el color actúa como hilo conductor. Los interesados pueden seguir su trabajo en Instagram o a través de su página web oficial.