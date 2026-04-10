La Feria de San Fernando de Cáceres tendrá toros: Lances de Futuro organizará los festejos taurinos de 2026 y 2027 por 79.980 euros

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado la propuesta de adjudicación del contrato para la gestión y explotación de la plaza de toros Era de los Mártires durante las temporadas 2026 y 2027 a la empresa Lances de Futuro, que ha quedado como única licitadora en el procedimiento tras la exclusión de Mar Toros.

El contrato incluye la organización de los festejos taurinos de la Feria de San Fernando, así como la gestión ordinaria del coso taurino durante el periodo establecido. La propuesta incorpora los festejos mínimos fijados en el pliego, con dos corridas de toros y una novillada con picadores, y el ayuntamiento ha señalado que los carteles presentados cumplen con los requisitos técnicos establecidos.

Coste

Lances de Futuro va a gestionar el coso taurino por 79.980 euros (IVA excluido). Cabe recordar que este año se había duplicado la partida para los festejos taurinos con respecto al contrato anterior.

La propuesta de adjudicación llega después de que la Mesa de Contratación haya acordado elevar al órgano de contratación la desestimación del recurso potestativo de reposición presentado por Mar Toros contra su no admisión en el procedimiento. Ese acuerdo se ha adoptado por unanimidad en la sesión ordinaria celebrada el 1 de abril.

Apuesta

Con esta propuesta, el consistorio da un paso más en la planificación de la próxima Feria de San Fernando, garantizando la celebración de los festejos taurinos en la ciudad, que son "una apuesta clara del equipo de Gobierno desde que se inició la legislatura y que tanto éxito están teniendo desde entonces". Cabe recordar que Lances de Futuro fue la firma que devolvió los toros a la ciudad hace ya dos años y que, en ese tiempo, ha logrado colgar el cartel de lleno en tres de los cuatro festejos celebrados. El empresario José María Garzón, además, ha logrado este año quedarse con la gestión de la Real Maestranza de Caballerías de Sevilla, todo un hito en la tauromaquia tras casi un siglo gestionado por la familia Pagés.

Ahora llega el trabajo a contrarreloj porque la empresa debe cerrar los carteles en los próximos días y presentar cuanto antes las corridas, puesto que apenas queda un mes y medio para la celebración de la Feria de San Fernando.

El recurso que presentó Mar Toros

En el concurso no ha faltado la controversia. La empresa Mar Toros quedó excluida y presentó un recurso en el que defendía que el pliego exigía exclusivamente haber gestionado alguna plaza de toros de primera o segunda categoría entre 2021 y 2025 y sostenía que no se fijaba ni un número mínimo de festejos, ni un tipo concreto, ni una gestión integral o continuada de la plaza. También afirmaba que había acreditado festejos organizados en Olivenza, plaza de segunda categoría, dentro del periodo exigido.

Mar Toros mantenía además que cumplía "de forma plena, literal y estricta" el requisito de solvencia técnica y que la interpretación realizada por la Mesa era restrictiva. En esa línea, defendía que la organización de novilladas con picadores debía bastar para acreditar su experiencia y aludía también a la feria taurina de Cáceres de 2017, aunque reconocía que ese antecedente quedaba fuera del plazo exigido en el pliego.

Sin embargo, fue rechazado por un informe de la Secretaría General, que concluyó que la certificación aportada por Mar Toros no acreditaba la solvencia técnica exigida.