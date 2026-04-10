Franco Deluxe, influencer de Cáceres, tras su nominación en los Premios Tacón: "Ganar sería un reconocimiento muy importante, porque llevo toda la vida creando contenido"

El influencer cacereño Franco Deluxe ha sido nominado a los Premios Tacón, un evento LGTBIQ+ organizado por la asociación 'Cuidadoqueteveo', que busca visibilizar y sensibilizar sobre la diversidad a través del arte. La gala se celebrará el domingo 19 de abril en el Teatro Alkázar de Plasencia, y contará con la participación de artistas como Soraya Arnelas, Nina Vagina y un elenco muy diverso.

Franco Deluxe compite en la categoría de 'Visibilidad', junto a Abril Rubio Rey, actual Miss Trans Extremadura 2026, Shabella Rous, artista multidisciplinar, y DaniPull, creador digital de Extremadura. El ganador será elegido por el público mediante votación en Instagram, que permanecerá abierta hasta el 15 de abril. Este reconocimiento resalta el papel del influencer en la promoción de la visibilidad LGTBIQ+ y su influencia en la comunidad artística y digital de la región.

Celebra su nominación y destaca la importancia de la visibilidad

"Estoy súper ilusionado y contento por esta nominación. Ganar sería un reconocimiento muy importante, porque llevo toda la vida creando contenido desde mi ciudad y siempre he seguido mi camino sin importar el qué dirán. Para mí, este premio simboliza visibilidad y reivindicación, algo que he estado haciendo toda la vida, incluso sin darme cuenta, pese a los insultos de algunos sectores de la sociedad. Que el ganador lo decida la gente hace que para mí sea todavía más un sueño".

Llama a votar desde sus redes

Por ello, para fomentar su candidatura y animar al público a votar, el influencer ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que repasa su trayectoria como creador de contenido, destacando especialmente su apoyo al colectivo a través de vídeos de humor y entretenimiento, siempre con el propósito de hacer reír y divertir a los demás.