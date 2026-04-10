Gabriel Álvarez Arroyo destaca el impulso de la distinción para la Cámara de Cáceres y su labor empresarial

La Cámara de Comercio de Cáceres ha recibido este jueves la "Distinción a la entidad colaboradora" de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de la Universidad de Extremadura, un reconocimiento que subraya la colaboración entre la institución académica y el mundo empresarial en una ciudad donde universidad, turismo y empresa comparten cada vez más espacios de conexión. La entrega se enmarca en el acto que la facultad celebra con motivo de San Vicente Ferrer, patrón de la UEx.

Un reconocimiento en el acto académico de San Vicente Ferrer

Según la nota remitida por la Cámara de Comercio, la distinción fue recogida por su presidente, Gabriel Álvarez Arroyo, durante una ceremonia celebrada en presencia de autoridades académicas, representantes institucionales y miembros de la comunidad universitaria. La facultad mantiene esta tradición anual con motivo de San Vicente Ferrer y ya en la edición de 2025 distinguió a Ibercaja como empresa colaboradora por su aportación a la formación práctica de los estudiantes.

La comparación con el acto del pasado año ayuda a situar el alcance del reconocimiento. La facultad viene usando esta distinción para premiar a entidades que colaboran con la formación del alumnado, especialmente a través de prácticas y cooperación con el entorno profesional. En el caso de 2026, ese foco recae sobre la Cámara cacereña y su papel de enlace entre universidad, emprendimiento y empresa.

La conexión entre la facultad y la empresa

La propia Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo destaca en su presentación institucional que a lo largo de las últimas décadas centenares de estudiantes han realizado prácticas curriculares y extracurriculares en empresas e instituciones de todo tipo, generando una red amplia de convenios de cooperación educativa orientada a facilitar la integración en el mercado laboral. Esa filosofía encaja con el reconocimiento entregado este jueves.

Imagen del acto. / Cedida a El Periódico

No se trata de un centro menor dentro del campus cacereño. La UEx lo define como la segunda facultad del semidistrito de Cáceres y la tercera de toda la universidad por número de estudiantes matriculados, además de un espacio donde confluyen grados ligados a la empresa, las finanzas, el turismo y distintos posgrados. En una capital como Cáceres, donde el turismo y los servicios tienen un peso creciente, esa relación con el tejido económico resulta especialmente sensible.

El mensaje de la Cámara: emprendimiento y oportunidades

En la nota difundida tras el acto, Gabriel Álvarez Arroyo señala que la distinción supone no solo un reconocimiento al trabajo desarrollado, sino también "un impulso" para seguir avanzando en el apoyo al tejido empresarial cacereño mediante el emprendimiento, el acompañamiento a empresas y la generación de oportunidades en el territorio. La Cámara añade que quiere seguir colaborando estrechamente con la Universidad de Extremadura para fortalecer la transferencia de conocimiento y favorecer la inserción laboral de los jóvenes.

Acto académico. / Cedida a El Periódico

Ese discurso enlaza con una línea de trabajo que la institución cameral ya venía desarrollando con programas de empleabilidad y capacitación. En su portal oficial, la Cámara de Cáceres presenta iniciativas como Talento Joven, con ayudas directas a la contratación y al autoempleo, y define su misión como la de representar, promover y defender los intereses generales de los agentes económicos de la provincia, además de prestar servicios a las empresas que operan en ella.

Una colaboración que viene de atrás

La relación entre la Cámara y la universidad no es nueva. En los últimos años ambas instituciones han coincidido en programas ligados al emprendimiento universitario. La propia web cameral recoge actividades desarrolladas en el salón de actos de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo para visibilizar proyectos surgidos del alumnado y conectar esas ideas con el ecosistema empresarial. Ese contexto da más sentido al reconocimiento entregado ahora.

Además, la Cámara ha insistido en varias ocasiones en la necesidad de reforzar la interrelación entre universidad y empresa para que el emprendimiento se convierta en una opción real de futuro para los jóvenes extremeños. Esa idea aparece de forma reiterada en publicaciones de la propia entidad y explica por qué este tipo de alianzas se consideran estratégicas en una provincia marcada por el reto de fijar talento y generar actividad económica.

Cáceres, campus y tejido productivo

El reconocimiento llega en un momento en que Cáceres sigue buscando fórmulas para conectar mejor la formación superior con las necesidades del mercado laboral. La Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo insiste en que el entorno socioeconómico ha condicionado buena parte de su evolución académica, desde la implantación de Turismo en una ciudad con fuerte atractivo patrimonial hasta la consolidación de estudios vinculados a la gestión empresarial y financiera.

En ese escenario, la Cámara aparece como un socio natural para una facultad que necesita empresas e instituciones colaboradoras para sus prácticas, sus programas de empleabilidad y su conexión con la realidad productiva. La distinción concedida este jueves no resuelve por sí sola ese reto, pero sí sirve para visibilizar una alianza que la universidad considera útil y que la institución empresarial quiere seguir explotando en favor del territorio.