El libro 'Franco para jóvenes' de Martínez Soler, protagonista en las conferencias sobre memoria histórica en Cáceres

El periodista, economista y escritor José Antonio Martínez Soler protagonizará el próximo 10 de abril una doble cita en Cáceres, donde ofrecerá dos conferencias centradas en la memoria histórica y los valores democráticos. La iniciativa se enmarca en el programa de Memoria Histórica impulsado por la Diputación de Cáceres.

Las actividades, organizadas por la profesora Toñi Paín desde la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura, arrancarán a las 10.30 horas con un encuentro en el salón de actos de la facultad. Allí, Martínez Soler dialogará con el alumnado a partir de su obra 'Franco para jóvenes', en una sesión que incluirá un coloquio abierto.

Ya por la tarde, a las 19.30 horas, el periodista intervendrá en el Espacio UEx con la conferencia titulada 'La libertad no tiene precio', donde ofrecerá una reflexión más amplia sobre la importancia de preservar los valores democráticos y el papel de la memoria en la sociedad actual.

Ambas citas forman parte del proyecto 'Memoria, Educación y Verdad: Reflexiones sobre la dictadura franquista', cuyo objetivo es fomentar el pensamiento crítico sobre el pasado reciente. En este sentido, Paín subrayó la importancia de acercar estos contenidos a los futuros docentes: “Lo importante es que el alumnado conozca la historia reciente y se empape de valores democráticos”.

Franco para jóvenes

En su libro 'Franco para jóvenes', Martínez Soler plantea una aproximación didáctica a la dictadura franquista dirigida a las nuevas generaciones. La obra ofrece un relato claro y documentado que expone el carácter represivo del régimen, frente a discursos que tienden a minimizar o blanquear este periodo histórico. “A Franco, unos le querían y otros le odiaban. Sí. Pero todos le temían”, recuerda el autor, en una llamada de atención sobre los riesgos del olvido.

Conferencia de Franco para jóvenes. / E.P

El libro cobra especial relevancia en el contexto actual, donde resurgen narrativas que trivializan la dictadura, reivindicando la memoria como una responsabilidad colectiva imprescindible para la defensa de la democracia.

Trayectoria de referencia

José Antonio Martínez Soler es una figura destacada del periodismo contemporáneo en España y testigo directo de la Transición. A lo largo de su carrera ha fundado y dirigido medios como 20 Minutos, El Sol o La Gaceta de los Negocios, además de desempeñar labores como corresponsal en Estados Unidos y Europa y director de informativos en TVE.

Durante la Transición, participó activamente en la modernización de la prensa española desde cabeceras como El País y Cambio 16. En 1976 fue secuestrado y torturado tras publicar informaciones comprometidas sobre el régimen, un episodio que marcó su firme compromiso con la libertad de prensa.

José Antonio Martínez Soler. / E.P

Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y vinculado a instituciones internacionales como la Nieman Foundation de la Universidad de Harvard, también ha desarrollado una amplia labor docente como profesor titular en la Universidad de Almería. Su obra se centra en el periodismo, la memoria democrática y la defensa de la libertad de expresión.