Más de medio centenar de participantes se darán cita en Cáceres para el V Encuentro Acero de esgrima antigua

Cáceres volverá a cruzar deporte, historia y divulgación este fin de semana con el V Encuentro "Acero" de esgrima antigua, una cita organizada por la Escuela de Esgrima Acero que reunirá los días 10 y 11 de abril a más de medio centenar de participantes procedentes de distintos puntos de España, Portugal y un grupo de tiradores ucranianos refugiados en el país. La convocatoria, según la nota difundida por la organización y replicada por medios regionales, contará con clubes y salas de armas de Madrid, Vitoria, Granada, Salamanca, Portugal y el equipo anfitrión de Cáceres. La Escuela de Esgrima Acero plantea esta edición como una nueva muestra de una cita que quiere mantener vocación de permanencia y seguir ganando peso en el oeste peninsular.

No es una propuesta aislada en el calendario local. El encuentro suma ya cinco ediciones si se toma como referencia la numeración usada este año, después de que en 2024 el Ayuntamiento de Cáceres presentara el III Encuentro "Acero" como una cita con casi un centenar de amantes de la historia y de las Artes Marciales Históricas Europeas, y en 2025 se anunciara el IV torneo en la ciudad. Esa continuidad ayuda a explicar que la esgrima histórica haya ido encontrando un espacio propio en la agenda deportiva y cultural cacereña.

Qué es la HEMA

La HEMA, sigla en inglés de Historical European Martial Arts, agrupa la reconstrucción y práctica contemporánea de artes marciales históricas europeas a partir del estudio de fuentes técnicas antiguas. El Foro para la recuperación de las Artes Marciales Históricas Europeas explica que se trata de disciplinas del ámbito cultural europeo cuya transmisión directa se perdió, pero que han podido recuperarse mediante textos y tratados de época.

Ese componente ayuda a entender por qué el encuentro no se presenta solo como una actividad deportiva. En Cáceres, la organización insiste en esa mezcla de cultura, historia y combate técnico, una combinación que conecta bien con una ciudad habituada a vincular patrimonio y actividad cultural.

Una conferencia sobre el 23-F para abrir el programa

El arranque del programa será este viernes 10 de abril, a las 20.00 horas, en el salón de actos de Caja Almendralejo, con la conferencia "23-F: golpe militar y operación política". La charla estará presentada por Gabriel Ferrá, licenciado en Historia, maestro de esgrima y presidente de la Escuela de Esgrima Acero, según la información facilitada por la organización.

La ponencia correrá a cargo de Alfonso Pinilla García. La web del Departamento de Historia de la Universidad de Extremadura lo identifica como profesor titular de Historia Contemporánea, no como catedrático, y detalla además su trayectoria investigadora y docente en la UEx y en universidades francesas.

El espacio elegido para esa apertura, el edificio de Caja Almendralejo, dispone de un salón de actos con capacidad para 500 personas y equipamiento técnico para actividades públicas, según la propia entidad.

Asaltos libres y Torneo Conquistadores en el Teodoro Casado

La parte central del encuentro se desarrollará el sábado 11 de abril en el pabellón Teodoro Casado, donde desde las 10.00 horas están previstos asaltos libres y el arranque de la III edición del Torneo Conquistadores. La instalación llega además a esta cita tras la primera fase de reforma ejecutada por el Ayuntamiento de Cáceres, que dio por finalizadas en enero unas obras para corregir filtraciones y humedades que afectaban al uso normal del pabellón.

Un día en la esgrima cacereña, un 'milagro' que sigue creciendo /

La competición se inscribe en una modalidad que ha ido ganando visibilidad en los últimos años. Ya en 2024, el III Encuentro "Acero" incluía seminarios, combates libres y la primera edición del Torneo Conquistadores, lo que apunta a una línea de continuidad en el formato y en la apuesta por combinar formación, exhibición y torneo.

Técnica, inclusión y crecimiento

Uno de los argumentos que subraya la organización es que la esgrima antigua premia tanto la preparación técnica como la condición física. La nota sostiene que las posibles carencias físicas "se suplen con el estudio y la técnica", una idea que explica parte del atractivo de esta práctica para perfiles muy distintos dentro del deporte de combate y de la recreación histórica.

La Escuela de Esgrima Acero añade además dos elementos que considera diferenciales: la inclusión y la igualdad entre géneros, con una práctica apta desde los 15 años. En ese punto, la organización asegura que es la única entidad extremeña que cuenta con tiradoras en sus filas, un extremo que figura en la nota y en la información publicada por medios regionales, aunque requeriría contraste federativo adicional para afirmarlo en términos absolutos en una pieza de seguimiento.

La propia escuela se presenta en el Colegio Giner de los Ríos como un proyecto de enseñanza de esgrima deportiva, histórica y escénica "para todas las edades", con especial atención a niños y jóvenes. Ese perfil ayuda a entender que la actividad no se limite al torneo puntual, sino que forme parte de un trabajo sostenido de difusión en la ciudad.

Una disciplina minoritaria que busca sitio en Cáceres

Aunque sigue siendo una práctica minoritaria frente a otros deportes, la esgrima histórica ha ido ganando presencia pública en Cáceres mediante torneos, ponencias y exhibiciones. La capital ha acogido en los dos últimos años actividades de esgrima antigua y moderna, y el consistorio promocionó en 2025 un fin de semana con citas nacionales de ambas modalidades.

Para Cáceres, el encuentro vuelve a ofrecer una imagen poco habitual: espadas de entrenamiento, manuales históricos, competición y divulgación académica compartiendo cartel en una misma agenda. En una ciudad donde el patrimonio suele ser telón de fondo, la HEMA busca ahora hacerse visible también como práctica deportiva contemporánea.