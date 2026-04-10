Patricia Kraus ofrecerá un concierto en El Corral de las Cigüeñas este viernes en Cáceres

Propuestas diversas en la ciudad.

Presentación del libro 'Relatos para echar el rato' en el Ateneo de Cáceres

Este 10 de abril, de 19.00 a 20.00, el escritor José Prieto Oreja presentará su libro Relatos para echar el rato en el Ateneo de Cáceres. La actividad permitirá a los asistentes conocer de cerca la obra y conversar con el autor sobre sus relatos y experiencias creativas. La cita no solo ofrece un encuentro con la literatura contemporánea, sino que también pone en valor la importancia de la lectura como herramienta de entretenimiento, reflexión y crecimiento personal. Iniciativas como esta fomentan el hábito de leer y acercan a la ciudadanía a nuevas voces y perspectivas literarias, consolidando espacios culturales en la ciudad.

Concierto de Patricia Kraus en El Corral de las Cigüeñas

Este viernes, de 20.00 a 21.30, la cantante Patricia Kraus ofrecerá un concierto en El Corral de las Cigüeñas. Nacida en Milán, Patricia se trasladó a España en su infancia y comenzó sus estudios musicales a los nueve años. Su formación vocal se vio enriquecida por la soprano Lina Huarte y por su propio padre, el reconocido tenor Alfredo Kraus. El concierto promete una velada intensa en la que el público podrá disfrutar de la voz y la trayectoria de una artista consolidada en el panorama musical español.

Taller de artista con Daniel Muñoz: 'Un lugar sin leyendas'

Este 10 de abril, de 17.30 a 19.00, el artista Daniel Muñoz impartirá el taller 'Un lugar sin leyendas' en el Museo Helga de Alvear de Cáceres, dirigido al público adulto migrante. La actividad tiene como objetivo principal la creación de nuevas narrativas en torno a conceptos como destino, origen, viaje, hogar, familia y experiencias personales, invitando a los participantes a reflexionar y expresarse a través del arte. El taller ofrece una oportunidad única de explorar la identidad y la memoria colectiva, fomentando la creatividad y el intercambio cultural entre los asistentes.