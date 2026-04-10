Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Arquitectura extremeñaSanguijuelas del GuadianaLa Borriquita de PlasenciaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

El ayuntamiento

Reconocen el derecho a la defensa legal de dos policías heridos tras ser embestidos en un control en Cáceres

El consistorio cacereño garantiza la defensa legal de los agentes, heridos al ser embestido su vehículo por un conductor sin carnet que, además, dio positivo en drogas en un control policial

Policía Local en el centro de la ciudad.

Policía Local en el centro de la ciudad. / EP

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres, a través de su portavoz municipal, Ángel Orgaz, ha anunciado este viernes que se reconoce el derecho a la asistencia jurídica de dos agentes de la Policía Local que resultaron lesionados durante un operativo de control de alcohol y drogas realizado en la ciudad.

Huida

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 22 de febrero, cuando un vehículo que se aproximaba a un control situado en la zona de la plaza de Hernán Cortés realizó una maniobra brusca y antirreglamentaria para evitarlo, iniciando la huida del lugar, según el relato del portavoz tras la Junta local de Gobierno.

Así, una patrulla de apoyo en vehículo camuflado activó los dispositivos luminosos para interceptar el turismo en la avenida Clara Campoamor (en el centro de la ciudad), si bien el conductor no se detuvo y acabó embistiendo frontalmente al vehículo policial.

Asistencia sanitaria

Como consecuencia del impacto, los dos agentes resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados a un centro sanitario para recibir atención médica. El conductor implicado, que según el Ayuntamiento carecía de permiso de conducción, dio además positivo en drogas y mantuvo una actitud agresiva durante la intervención policial.

Ante estos hechos, el consistorio ha confirmado que se garantiza la defensa legal de los agentes al tratarse de una actuación en el ejercicio de sus funciones, conforme a la normativa vigente y al convenio municipal.

Noticias relacionadas y más

La asistencia jurídica se enmarca en los protocolos de protección a los miembros de la Policía Local cuando actúan en el desempeño de su servicio público.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere Lorenzo Díaz 'Chipi', director deportivo del Cáceres
  2. Del covid a los 65: el traumatólogo cacereño Alejo Leal celebra su cumpleaños con humor y sin intención de jubilarse
  3. La necesidad de cinco vías rápidas en el norte de Cáceres: pierde en un año casi 500 vecinos
  4. THESILO: el proyecto que convertirá silos de grano de Torremocha en sistemas de almacenamiento de energía térmica
  5. Nuevo llamamiento urgente para encontrar docentes en Extremadura: estas son las plazas vacantes
  6. La gasolinera del parque comercial de Mejostilla y la de Capellanías, las más baratas de la ciudad de Cáceres
  7. El Edificio Europa, el único bloque de pisos con ascensor panorámico que construyó en Cáceres Julio Simo
  8. Nuevo accidente en la N-430 en Extremadura: un hombre y una mujer, heridos graves cerca de Hernán Cortés

La Feria de San Fernando de Cáceres tendrá toros: Lances de Futuro organizará los festejos taurinos de 2026 y 2027 por 79.980 euros

La Feria de San Fernando de Cáceres tendrá toros: Lances de Futuro organizará los festejos taurinos de 2026 y 2027 por 79.980 euros

El Espacio Belleartes inaugura hoy la exposición 'La Cuerva' de Martina Cortés en Cáceres

El Espacio Belleartes inaugura hoy la exposición 'La Cuerva' de Martina Cortés en Cáceres

De la ballena en descomposición al arroz con pollo: anécdotas del Mercantil y la plaza del Doctor Durán de Cáceres

De la ballena en descomposición al arroz con pollo: anécdotas del Mercantil y la plaza del Doctor Durán de Cáceres

Reconocen el derecho a la defensa legal de dos policías heridos tras ser embestidos en un control en Cáceres

Reconocen el derecho a la defensa legal de dos policías heridos tras ser embestidos en un control en Cáceres

Cáceres reabre Profesor Hernández Pacheco y traslada los cortes a Camino Llano: así afecta al tráfico

Cáceres reabre Profesor Hernández Pacheco y traslada los cortes a Camino Llano: así afecta al tráfico

Una nueva jamonería abre sus puertas en Nuevo Cáceres con una propuesta gourmet para el barrio

Una nueva jamonería abre sus puertas en Nuevo Cáceres con una propuesta gourmet para el barrio

El fin a la degradación en el centro de Cáceres: esta es la nueva imagen de la calle Maluquer tras la demolición de un edificio en ruina

El fin a la degradación en el centro de Cáceres: esta es la nueva imagen de la calle Maluquer tras la demolición de un edificio en ruina

Cáceres homenajea a su hijo predilecto León Leal en 1947

Cáceres homenajea a su hijo predilecto León Leal en 1947
Tracking Pixel Contents