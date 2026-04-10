El ayuntamiento
Reconocen el derecho a la defensa legal de dos policías heridos tras ser embestidos en un control en Cáceres
El consistorio cacereño garantiza la defensa legal de los agentes, heridos al ser embestido su vehículo por un conductor sin carnet que, además, dio positivo en drogas en un control policial
El Ayuntamiento de Cáceres, a través de su portavoz municipal, Ángel Orgaz, ha anunciado este viernes que se reconoce el derecho a la asistencia jurídica de dos agentes de la Policía Local que resultaron lesionados durante un operativo de control de alcohol y drogas realizado en la ciudad.
Huida
Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 22 de febrero, cuando un vehículo que se aproximaba a un control situado en la zona de la plaza de Hernán Cortés realizó una maniobra brusca y antirreglamentaria para evitarlo, iniciando la huida del lugar, según el relato del portavoz tras la Junta local de Gobierno.
Así, una patrulla de apoyo en vehículo camuflado activó los dispositivos luminosos para interceptar el turismo en la avenida Clara Campoamor (en el centro de la ciudad), si bien el conductor no se detuvo y acabó embistiendo frontalmente al vehículo policial.
Asistencia sanitaria
Como consecuencia del impacto, los dos agentes resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados a un centro sanitario para recibir atención médica. El conductor implicado, que según el Ayuntamiento carecía de permiso de conducción, dio además positivo en drogas y mantuvo una actitud agresiva durante la intervención policial.
Ante estos hechos, el consistorio ha confirmado que se garantiza la defensa legal de los agentes al tratarse de una actuación en el ejercicio de sus funciones, conforme a la normativa vigente y al convenio municipal.
La asistencia jurídica se enmarca en los protocolos de protección a los miembros de la Policía Local cuando actúan en el desempeño de su servicio público.
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